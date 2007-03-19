مهاجم پرسپولیس به بیمارستان منتقل شد

به گزارش خبرنگارمهر، در نیمه اول این دیدار تیم فوتبال پرسپولیس روی اشتباه مدافعان و دروازه بان خود، دروازه اش را بازشده دید اما اخراج کوشکی در نیمه دوم باعث شد این تیم در دقیقه 84 به گل تساوی دست یابد.

در زیر حاشیه های دیگر این مسابقه را می خوانید:

* قبل از آغاز مسابقه تعدادی از بازیکنان تیم فوتبال پاس با دسته گل به سمت نیمکت تیم پرسپولیس رفته و برای حضور در زمین مسابقه از دنیزلی سرمربی سابقشان اجازه گرفتند.

* محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، افشین پیروانی مربی تیم ملی، تئودویونگ مربی استقلال، علیرضا نیکبخت واحدی بازیکن تیم پرسپولیس، پژمان جمشیدی و محمد نصرتی بازیکنان تیم پاس، حامد کاویانپور بازیکن سابق پرسپولیس و تعدادی از مدیران باشگاه پاس از جایگاه ویژه این دیدار را تماشا می کردند.

* زیاد شعبو مهاجم سوریه ای پرسپولیس به علت مصدومیت شدید در اواخر نیمه اول تعویض و بلافاصله پس از خروج از زمین مسابقه توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.

* پس از گل اول پاس تماشاگران پرسپولیس شعارهای خود را علیه سرمربی تیم آغاز کردند. آنها که به شدت از این نتیجه ناراضی بودند تا به ثمر رسیدن گل تساوی پرسپولیس همچنان این شعارها را ادامه دادند.

* در نیمه اول این مسابقه حسین پاشایی بازوبند کاپیتانی پاس را بر بازو بسته بود که در ابتدای نیمه دوم و با ورود عباس آقایی به زمین مسابقه او بلافاصله بازوبند را به دست آقایی بست.

* تعدادی از طرفداران استقلال در ورزشگاه حضور داشتند و به تیم پاس را تشویق می کردند که پس از به ثمر رسیدن گل برتری سبزپوشان این تشویق ها بیشتر شد.

* بیژن کوشکی که نسبت به اخراج خود اعتراض داشت حاضر نبود زمین مسابقه را ترک کند که در این صحنه حسین فرکی وارد زمین شد و ضمن دعوت بازیکنان پاس به آرامش، این بازیکن را به بیرون از زمین مسابقه هدایت کرد.

* توهین و شعارهای اعتراض آمیز تماشاگران پرسپولیس در زمان خروج کوشکی از زمین مسابقه صحنه بسیار زشتی را در ورزشگاه بوجود آورد.

* قبل از به ثمر رسیدن گل تساوی پرسپولیس، عده ای از تماشاگران به تشویق علی پروین مربی سابق این تیم پرداختند.

* در دقایق پایانی مسابقه بازیکنان پاس پس از هر برخورد خود را به زمین می انداختند تا وقت بازی را تلف کنند. در یکی از این صحنه ها بازیکنان پاس توپ را به اوت زدند و پس از ورود برانکارد به زمین مسابقه و بیرون بردن بازیکن مصدوم، بازیکنان پرسپولیس بدون انجام حرکت جوانمردانه بازی را ادامه دادند.