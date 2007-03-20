دو تحلیلگر برجسته آمریکایی : افکار عمومی آمریکا و جهان به شدت با جنگ علیه ایران مخالف هستند/ آمریکا کنترل منابع انرژی خاورمیانه را ابزاری برای سلطه بر جهان می داند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، "نوام چامسکی" اندیشمند و استاد دانشگاه ماساچوست انستیتو تکنولوژیک و "گیلبرت آچکار" دیگر نویسنده آمریکایی در تحلیلی نوشتند : در خاورمیانه دارای منابع عظیم انرژی، تنها دو کشورهستند که به خواسته های آمریکا گردن ننهاده اند؛ ایران و سوریه که ایران به مراتب مهمتر است.



در این مطلب آمده است : بر اساس معیارهایی که در زمان جنگ جهانی دوم بوده، توسل به خشونت به طور منظم به عنوان یک واکنش برای نفوذ منفی بر دشمن اصلی، اغلب به بهانه های غیر موجه صورت می گرفت. تعجب برانگیز نیست؛ زمانی که بوش نیروهای بیشتری به عراق اعزام می کند داستانهایی درباره دخالت ایران در امور داخلی عراق - کشوری که به شیوه ای دیگر قدرتهای خارجی در آن دخالت دارند- با این فرض که قوانین واشگتن جهانی است، مطرح می شود.

در ادامه این مطلب آمده است: در تفکر جنگ سرد که حاکم بر واشنگتن است؛ تهران به عنوان اوج و کانون به اصطلاح "هلال شیعه" تلقی می شود که از ایران تا حزب الله در لبنان، شیعیان جنوب عراق، و سوریه امتداد دارد و بار دیگر خشونت در عراق و افزایش تهدیدها و اتهامات علیه ایران مطرح می شود که این روند همراه با تمایل توام با اکراه(تهران) برای حضور در کنفرانسی از قدرتهای منطقه و با دستور کاری که محدود به عراق است.

این دو تحلیلگر ابراز عقیده کردند: ظاهرا اشاره کوچک به دیپلماسی با هدف کاستن از افرایش ترس ها و خشم واشنگتن است و به این نگرانی ها باید توصیه کارشناسان تروریسم "پیتر برگن" و "پل کروک شانک" را هم اضافه کنیم که اعلام می کنند که جنگ عراق تروریسم را تا هفت برابر در جهان افزایش داده و پیامد حمله به ایران حتی می تواند آن را بدتر هم کند.

چامسکی و آچکار بر این باورند که برای آمریکا مسئله اصلی کنترل مؤثرمنابع بی نظیر انرژی در خاورمیانه بوده و هست و "دسترسی"( به منافع) یک موضوع ثانوی در این مقوله است و کنترل این منبع، ابزاری برای تسلط بر جهان به شمار می رود. نفوذ ایران در هلال (شیعه) چالشی برای کنترل آمریکاست. بر اساس تصادف جغرافیایی منابع اصلی نفت در جهان به طور عمده در مناطق عمدتاً شیعه نشین خاورمیانه، جنوب عراق، مناطق شیعه نشین عربستان و ایران قرار دارد که این مناطق تا حدودی ذخایر عمده گاز را هم در خود جای داده است. بدترین کابوس واشنگتن این خواهد بود که تسلط ائتلاف شیعه بر نفت جهان، استقلال آمریکا را در کنترل داشته باشد.

این دو تحلیلگر خاطرنشان می کنند: اگر یک چنین بلوکی( تسلط ائتلاف شیعه بر نفت جهان به زعم این دو تحلیلگر) ظهور کند ممکن است حتی به "چارچوب امنیت انرژی آسیا" که در چین قرار دارد، بپیوندد و ایران می تواند به یک عامل مجازات تبدیل شود و اگر اقدامی از سوی طراحان و برنامه ریزان بوش صورت گیرد؛ ایرانیها به شدت می توانند موضع قدرتمند آمریکا را در جهان متزلزل کنند.

در ادامه این تحلیل آمده است : به زعم واشنگتن اصول تهاجمی ایران به سقوط شاه در سال 1979 و بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا باز می گردد که برای تلافی این موضوع، واشنگتن تبدیل به حامی صدام متجاوز علیه ایران شد و جنگ حاصله صدها هزار کشته برجای گذاشت؛آنگاه تحریم های مرگباری علیه ایران وضع و تلاشهای دیپلماتیک ایران از سوی آمریکا نیز رد شد.

چامسکی با اشاره به پنجمین تهاجم اسرائیل از سال 1978 به لبنان در تابستان گذشته می گوید: اسرائیل بر این باور بود تا با چنین تهاجمی، عامل بازدارندگی یعنی حزب الله را برای اقدام نظامی علیه ایران از میان بردارد.



وی می افزاید : من با وجود اظهارات جنگ طلبانه(مقامهای آمریکایی) تردید دارم و بعید می دانم که دولت بوش به ایران حمله کند، افکار عمومی در آمریکا و جهان قاطعانه مخالف جنگ هستند و به نظر می رسد که ارتش و سازمان های اطلاعاتی آمریکا نیز با این اقدام مخالف هستند.

در این تحلیل با اشاره به عواقب ناگوار اقدام نظامی علیه ایران هشدار داده می شود که حمله به ایران می تواند آغازگر جنگ جهانی سوم باشد.

به گزارش مهر، چامسکی و "گیلبرت آچکار" با عنوان اینکه شکارچی زمانی که زخمی می شود خطرناکتر و کمتر قابل پیش بینی ترمی شود، می نویسند: دولت بوش با ناامیدی از برخی موفقیت ها ممکن است حتی ریسک تهدید های بزرگتر را بپذیرد. دولت بوش یک فاجعه غیر قابل تصور را درعراق ایجاد کرده و قادر به تاسیس یک دولت دست نشانده در عراق نیست و

نمی تواند بدون روبرو شدن با از دست دادن کنترل احتمالی منابع انرژی خاورمیانه از این کشور عقب نشینی کند.

این دو کارشناسی آمریکایی، با اشاره به پیچیده بودن تنوع قومی در ایران به سیاست آمریکا برای خرابکاری و تفرقه افکنی در ایران اشاره کرده و می نویسند: بسیاری از مردم این کشور فارس هستند و ایالات متحده در صدد است تا برای مثال به اقدامات تحریک آمیز در مناطق عرب نشین که در خلیج فارس و خوزستان که دارای دارای تمایلات جدایی طلبانه و منبع نفت هستند، دست بزند.

همچنین به عقیده این دو تحلیلگر منطقه ای و منتقد سیاست آمریکا، واشنگتن می خواهد با تحت فشار قرار دادن دیگران، آنها را در راستای فشارهای اقتصادی علیه ایران با خود همراه کند.