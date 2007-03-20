چهار سال گذشت؛ ویرانی و آوارگی تنها ارمغان پوتین های اشغالگران/ گزارش خبری مهر به مناسبت چهارمین سالگرد جنگ افروزی آمریکا در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، اشغال عراق در ماه مارس سال 2003 میلادی ازسوی نیروهای چندملیتی به رهبری آمریکا در راستای سرنگونی "صدام" دیکتاتور معدوم سابق عراق و ایجاد یک کشور دموکراتیک و هوادار آمریکا در جهان عرب بوده است، البته نباید ادعای دروغین وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق را از یاد برد، زیرا بوش و بلر آن را دستاویزی و بهانه ای دیگر برای حمله به عراق قرار دادند.

چهار سال از جنگ عراق گذشت، اما به نظر می رسد این جنگ نه تنها سبب تضعیف آمریکا شد، بلکه منجر به قوی تر شدن گروه تروریستی القاعده به رهبری "اسامه بن لادن" و افزایش فعالیت گروههای تروریستی تکفیری در عراق شد.

در این رابطه، "ولی نصر" کارشناس شورای امور خارجی آمریکا در گفتگویی در این باره می گوید: عراق جدید قرار بود به الگویی برای خاورمیانه و تهدیدی برای حکومت کنونی ایران تبدیل شود، اما به جای آن، ایران به عنوان بزرگترین فاتح این جنگ به نظر می رسد.

روسیه و چین از جنگ عراق برای بازگشت به خاورمیانه استفاده کردند و روابط خود را با کشورهای ایران و همچنین عرب زبان بهبود بخشیدند

درحالی که جنگ عراق منجر به کشته شدن بیش از سه هزار و 220 نظامی و شهروند آمریکایی و دهها هزار شهروند عراقی شده، به نظر نمی رسد دولت آمریکا قادر باشد به خشونت ها در این کشور عرب زبان که سال ها تحت سیطره دیکتاتوری خونخوار همچون صدام قرار داشت، پایان دهد.

همچنین وجود زندان های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) اعتراضات بسیاری را به ویژه در اروپا برانگیخت.

"زبیگنیو برژینسکی" مشاور سابق امنیت ملی آمریکا در این باره عقیده دارد که جرج بوش با قربانی کردن اصول اخلاقی آمریکا به نام جنگ علیه تروریسم، اعتبار کشورش در جهان را کاهش داد.

وی در برنامه ای موسوم به "تودی شو" گفت: بوش اعتبار و مشروعیت آمریکا و حتی احترام کشورهای دیگر به ما را از بین برد.

جنگ عراق محبوبیت بوش را نیز از میان برد و میزان هواداران خود را از 70 درصد به 35 درصد رساند.

این درحالی است که سیاست خارجی بوش نیز پس از شکست وی در انتخابات ماه نوامبر با ضعف بسیاری رو به رو بوده است.

بوش در راستای بهتر کردن جلوه خود، "دونالد رامسفلد" وزیر دفاع سابق آمریکا را که به عنوان مسئول جریانات و اطلاعات اعلام شده پیش از جنگ علیه عراق معرفی شده بود، برکنار و "رابرت گیتس" را جانشین وی کرد.

جرج بوش اعتبار و مشروعیت آمریکا و حتی احترام کشورهای دیگر به این کشور را از بین برد

"کاندولیزا رایس" در پی انتخاب به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا نیز سعی در بهتر کردن چهره بوش کرد. ازجمله کارهای وی می توان به تلاش های ظاهری درجهت حل مناقشه خاورمیانه اشاره کرد. وی با سفرهای متعدد خود به منطقه سعی داشت احساسات ضدآمریکایی و ضدبوش در جهان عرب را فرو بنشاند.

جالب توجه است که رایس حتی اجازه انجام مذاکرات با ایران و سوریه را نیز از کاخ سفید به دست آورد.

کارشناسان وزارت امور خارجه آمریکا عقیده دارند که چین در این چهار سال با توجه به اینکه واشنگتن تمام توجهش به سوی عراق جلب شده بود؛ از این فرصت برای گسترش نفوذ خود در آفریقا و آمریکای لاتین استفاده کرد.

روسیه نیز از جنگ عراق برای بازگشت به خاورمیانه استفاده کرد و روابط خود را با کشورهای ایران و همچنین عرب زبان بهبود بخشید. کاملاروشن است که قدرت و اعتبار آمریکا درخاورمیانه و عراق مورد تهدید قرار گرفته و مسکو از این فرصت برای بازگرداندن چهره ابرقدرتی بودن از دست رفته خود استفاده خواهد کرد.

جالب توجه است که در این برهه زمانی ، کمیسر عالی سازمان ملل متحد از روند روبه افزایش آوارگان عراقی در داخل و خارج از این کشور خبر می دهد.

"آنتونیو گوترز" گفت: در حال حاضر حدود 40 تا 50 هزار نفرماهانه درعراق خانه و کاشانه خود را رها و در کشور سرگردان می شوند.

وی افزود : این احتمال می رود که تا پایان سال 2007 میلادی کل مجموع افراد بی خانمان درعراق به 2 میلیون و 300 هزار نفر برسد و این درحالی است که شمار این افراد اکنون حدود یک میلیون و 800 هزار نفر است.

حال باید دید در حالی که چهار سال گذشته و با وجود اعتراضات گسترده در اقصی نقاط جهان درباره حضور نیروهای خارجی در عراق حتی در داخل آمریکا همچون کنگره، تظاهرات گسترده شهروندان آمریکایی برای بازگشت سربازانشان، مخالفت اکثر مردم عراق با مشاهده سربازان چندملیتی در کنار خود و رژه رفتن زره پوش های آنان در خیابان های بغداد که هر لحظه با بمب های دست سازگروههای تروریستی تکفیری مورد تهدید قرار دارند و دهها نظامی بیگانه که بر اساس قطعنامه شورای امنیت مسئول حفظ امنیت و جان مردم عراق هستند؛ در قبال تروریستها و گروههای مسلح هیچ اقدامی انجام نمی دهند؛ همچنین دل نگرانی و شیوع بیماری های روحی روانی در بین سربازان انگلیسی و آمریکایی درعراق؛ آیا دولت کاخ سفید و متحدانش می توانند از باتلاق عراق که دیگر جایی برای فرار ندارد، سالم بیرون آیند.؟