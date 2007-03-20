شبکه قرآن و معارف به قرآن و عترت تغییر نام پیدا کند

احمد غلامحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با استناد به حدیث ثقلین که می فرماید : « من در میان شما دو امانت نفیس و گرانبها می گذارم یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترت و اهل بیت خودم. مادام که شما به این دو دست یازیید هرگز گمراه نخواهید شد و این دو یادگار من هیچگاه از هم جدا نمی شوند » اظهار داشت از مراجع و آیات عالی مرتبه اسلام در رابطه با تغییر نام شبکه قرآن و معارف به قرآن و عترت جویای نظر شده است.

وی افزود : آیت الله محمد فاضل لنکرانی در واکنش به پیشنهاد تغییر نام اظهار داشتند " پیشنهاد خوبی است، آن را با مسئولین امر در میان بگذارید" . براساس اظهارات غلامحسینی،آیت الله محی الدین حائری شیرازی امام جمعه شیراز نیز تصریح کرد: " اگر شبکه برای این است که ثابت کند قرآن همان را می گوید که معارف بشری به آن رسیده است، همین عنوان موجود خوب است، اما اگر شبکه برای آشنا کردن مردم با اسلام ناب است بهتر است به نام قرآن و عترت تغییر پیدا کند ". آیت الله نوری همدانی نیز از پیشنهاد تغییر نام شبکه قرآن و معارف به قرآن و عترت استقبال کرد.

غلامحسینی با مطرح کردن این پرسش که سنخیت دو واژه قرآن و معارف در چیست؟، آیا جز این است که عترت و اهل بیت رسول مکرم اسلام همتاى قرآن کریم است؟ آیا جز این است که قرآن و عترت به مثابه دو جناح، مجرى رساندن انسان به سرمنزل مقصود است، افزود : روز هفتم ماه اسفند امسال نامه ای به دفتر ریاست صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اراسال کردیم که دربرگیرنده نظرات مراجع نیز بود، اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده ایم.

وی که هدف خود از این پیشنهاد و پیگیری آن را اجرایی شدن آن در سال پیامبر اعظم(ص) عنوان کرد، گفت : احیای حب به اهل بیت(ع) از تکالیف دینی مسلمانان است و پس ازاجرایی شدن این پیشنهاد علاوه بر شادی پیامبر و معصومین برکات بسیاری شامل ما خواهد شد، امری که در آیه 23 سوره شوری نیز مورد تأکید قرار گرفته است.خداوند در آیه 23 سوره شوری خطاب به پیامبر می فرماید بگو «من هیچ پاداشى از شما بر رسالتم درخواست نمى‏کنم جز دوست داشتن نزدیکانم ( اهل بیتم) و هر کس کار نیکى انجام دهد بر نیکی اش مى‏افزاییم چرا که خداوند آمرزنده و سپاسگزار است».

وی همچنین تصریح کرد: عده ای با اشاره به شرایط موجود و بحث وحدت شیعه و سنی با تغییر نام این شبکه به قرآن و عترت مخالفت می کنند، این در شرایطی است که حدیث ثقلین مورد قبول مسلمانان شیعه و سنی است و در مجلس شورای اسلامی فراکسیونی به نام قرآن و عترت فعالیت می کند و وزارت ارشاد اسلامی نیز در نظر دارد معاونتی را تحت عنوان قرآن و عترت راه اندازی کند.