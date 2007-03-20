رایزنی بوش با نوری المالکی درباره اوضاع عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، سخنگوی دفتر نخست وزیری عراق گفت : جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا با نوری المالکی نخست وزیر عراق به شیوه ویدئو کنفرانس گفتگو کرد.



صادق الرکابی افزود : رئیس جمهوری آمریکا با نوری المالکی تماس گرفت و با وی درباره اوضاع عراق بحث و تبادل نظر کرد.



مشاور سیاسی نخست وزیر عراق، گفتگوی بوش و مالکی را مثبت خواند و گفت : طرفین بر ادامه گفتگو میان یکدیگر به شیوه ویدئو کنفرانس برای بررسی تحولات عراق توافق کردند.



به گفته وی، در این گفتگو، مسائل مشترک میان دو کشور به ویژه طرح امنیتی بغداد و اقدامات دولت عراق از جمله تلاشها برای برقراری آشتی ملی مورد بررسی قرار گرفت.

الرکابی افزود : جرج بوش بار دیگر حمایت خود را از دولت مالکی و روند سیاسی عراق اعلام و وی را به تلاش برای تحقق این اهداف تشویق کرد.



این گفتگو در حالی انجام شد که جرج بوش در چهارمین سال اشغال عراق، بر ادامه حضور نظامیان آمریکایی در این کشور تاکید و با درخواستها برای عقب نشینی فوری نظامیان از عراق مخالفت کرد.