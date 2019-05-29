چین بدنبال تسلط بر اقیانوس آرام نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «شی جینپینگ» رئیس جمهور چین در دیدار با نخست‌وزیر کشور «واناتو» اعلام کرد که پکن در پی کمک به کشورهای حوزه اقیانوس آرام بوده و قصدی برای تسلط بر این منطقه و آب راه‌های آن ندارد.

جینپینگ در ادامه گفت: چین همواره دوستی خوب و قابل اطمینان برای سایر کشورها بوده است.

وی در ادامه عنوان داشت که چین قصد توسعه همکاری‌های خود با واناتو در بخش کشاورزی را داشته و شرکت‌های چینی اقدام به سرمایه گذاری در واناتو خواهند کرد.

این در حالی است که آمریکا و استرالیا به شدت نگران حضور چین در اقیانوس آرام هستند و در همین رابطه قرار است ظرف روزهای آینده «اسکات موریسون» نخست‌وزیر استرالیا به جزایر سلیمان سفر کند.

یکی از مقامات آمریکایی نیز در روزهای گذشته اعلام کرده بود که چین بدنبال کاهش سطح روابط کشورهای حاشیه اقیانوس آرام با تایوان است.