«دوچ» در جشنواره فیلم زلین چک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فیلم «دوچ» به نویسندگی و کارگردانی امیر مشهدی‌عباس با حضور کارگردان این اثر در بخش مسابقه پنجاه و نهمین جشنواره فیلم زلین به نمایش در آمد.

در فرش قرمز فیلم «دوچ» نیز از امیر مشهدی‌عباس کارگردان این اثر استقبال شد.

در عین حال، در نشریه روزانه جشنواره زلین مصاحبه‌ای اختصاصی با مشهدی‌عباس انجام شد و این فیلم بیش از ۲ صفحه و نیم از این نشریه را به خود اختصاص داد.

فیلم «دوچ» روایت غلام‌رضا پسر ۱۰ ساله‌ای است که به دنبال پولی برای تعویض دوچرخه کهنه‌اش و خرید دوچرخه جدید و قابل رقابت است تا اینکه متوجه جایزه نهضت سوادآموزی می‌شود. اگر بتواند در روستا بی‌سوادی را باسواد کند می‌تواند جایزه‌ای به اندازه پول خرید دوچرخه بگیرد. در روستا هیچ بی‌سوادی نیست و تنها بی‌سواد روستا، پیرزنی بد اخلاق و ۹۰ ساله است که هم چشمانش ضعیف است و هم گوش‌هایش نمی‌شنود اما غلامرضا تصمیم خودش را برای باسواد کردن پیرزن و دریافت جایزه گرفته است و ماجرا آغاز می‌شود.

فیلم سینمایی «ضربه فنی» غلامرضا رمضانی به بخش چشم‌انداز و ۳ پویانمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز به بخش مسابقه جشنواره زلین چک راه یافته است و در این جشنواره به نمایش درمی‌آید.