دانشگاه علوم پزشکی تهران ترم تابستانه برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد برای دانشجویان متقاضی رشته های پزشکی، دندنپزشکی و داروسازی ترم تابستان برگزار کند.

متقاضیان می توانند از تاریخ یکم تیر ماه ۱۳۹۸ لغایت دهم تیر ماه ۱۳۹۸ از طریق آدرس الکترونیکی http://mizekhedmat.tums.ac.ir نسبت به ارسال معرفی نامه رسمی عکس دار صادر شده توسط آموزش دانشگاه مبداء به انضمام تصویر کارت ملی خود اقدام کنند.

درخواست هایی که پس از اتمام بازه زمانی ارسال شود قابل بررسی نخواهد بود.

جدول دروس ارائه شده در ترم تابستان سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ و شهریه دروس نظری و عملی از سوی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام شده است.

ثبت نام در روزهای اول تا دهم تیرماه انجام می گیرد و دوره ترم تابستان از ۲۹ تیر آغاز می شود و تا ۶ شهریور ادامه دارد. امتحانات ترم تابستان این دانشگاه در روزهای ۹ تا ۱۳ شهریورماه ۹۸ برگزار می شود.