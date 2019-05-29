روز قدس عامل بیداری مسلمانان در برابر رژیم صهیونیستی غاصب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با دعوت از مردم برای حضور پر شود در راهپیمایی روز قدس گفت: روز قدس یادگار ارزشمند بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و نماد صف بندی حق در برابر باطل و عامل وحدت و بیداری مسلمانان در برابر رژیم صهیونیستی غاصب است.

وی با بیان اینکه روز قدس روز سر دادن فریاد تظلم خواهی امت اسلامی علیه رژیم کودک کش صهیونیستی است که با پشتیبانی قدرت‌های فاسد استکباری به دنبال ضربه زدن و تضعیف مسلمانان جهان است، گفت: در روز قدس ملت بزرگ ایران اسلامی پرچمدار مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویان در حرکتی دشمن شکن ظاهر می‌شود.

امام جمعه همدان با تاکید بر اینکه امسال نیز در لبیک به دعوت مقام معظم رهبری بار دیگر حضوری پر شور در راهپیمایی روز قدس را رقم می زنیم، گفت: مردم همدان با حضور در این راهپیمایی انزجار خود از رژیم غاصب صهیونیستی و همبستگی خود با مردم مظلوم فلسطین و سایر ملل مظلوم مسلمان را اعلام می‌کنند.

وی با تاکید بر وحدت و هوشیاری مسلمانان ابراز امیدواری کرد: شاهد پیروزی قطعی مسلمانان بر رژیم صهیونیستی و عزت و سربلندی امت اسلامی باشیم.