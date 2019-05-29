ارزیابی ۷۱۹ طرح جدید لباس در جلسات کمیسیون ماده ۴ سال ۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر، آثار و طرح‌های بررسی شده در کمیسیون ماده ۴ قانون ساماندهی مد و لباس عموماً به حوزه لباس اجتماع بانوان اختصاص دارد.

این کمیسیون با هدف ارزیابی آثار با شاخص تعیین شده مانند توجه به الگوهای ملی و بومی و پرهیز از انتخاب الگوهای بیگانه با حضور کارشناسان متخصص و دینی تشکیل و نسبت به بررسی آثار اقدام می‌کنند.

از این تعداد اثر داوری شده، ۶۶۰ طرح موفق به کسب نشان شیما یا همان شناسه یکپارچه مد و لباس ایران و ۷۷ طرح دیگر توانستند حقوق معنوی اثرشان را در مالکیت معنوی کسب کنند.

طی ۷۰ روز گذشته مجموعاً ۳ جلسه کمیسیون ماده ۴ به صورت متمرکز در محل کارگروه ساماندهی مدو لباس و ۱۰ جلسه کمیسیون مذکور به صورت غیر متمرکز در محل دفاتر طراحی مد و لباس تشکیل شد و مجموعاً ۷۱۹ اثر مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته است.

جلسات کمیسیون ماده ۴ غیر متمرکز در موسسات مختلف برگزار شده است.

طراحان می‌توانند آثار خود را در حوزه‌های مختلف مد و لباس منطبق با الگوهای اسلامی و ایرانی با مراجعه به نشانی الکترونیکیwww.iranmode.com ثبت‌نام و حضور آثار پس از ارزیابی اولیه این کارگروه جهت کسب نشان شیما و مالکیت معنوی در کمیسیون ماده ۴ اقدام کنند.