موفقیت دانشگاه صنعتی کرمانشاه در تولید میکروپهپادها

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دانشگاه صنعتی کرمانشاه، علیرضا دودمان تیپی اظهار داشت: تیم پژوهشی جوان دانشگاه صنعتی کرمانشاه با وجود امکانات محدود توانسته گام‌های خوبی برای ارتباط علم با صنعت بردارد.

وی با اشاره به جایگاه کشورمان در فرایند طراحی، ساخت و تولید در حوزه پهپاد افزود: یکی از صنایعی که کشور ما در آن وارد شده و پیشرفت خوبی در این زمینه داشته است، صنعت طراحی، ساخت و تولید هواپیماهای بدون سرنشین است.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه عنوان کرد: در طراحی و ساخت پهپادهای سایز متوسط و بزرگ، در واقع این پیشرفت به گونه‌ای است که کشور ما مورد تحسین و توجه کشورهای صاحب این سبک قرار گرفته است و همین دلیل واضحی برای رشد چشمگیر جمهوری اسلامی در حوزه پهپاد است.

وی تصریح کرد: تحقیقات صورت گرفته از سوی تیم پژوهشی دانشگاه، طراحی، ساخت و تولید میکروپهپادهای الکتریکی موضوعی بود که کمتر در کشور به آن پرداخته شده بود و شاهد هستیم که شرکت‌های خارجی به این موضوع ورود کردند و در جایگاه ویژه‌ای قرار دارند، بنابراین به این نتیجه رسیدیم که تحقیقات بر روی میکرو پهپادهای الکتریکی کم‌مصرف با زمان بیشتر پرواز را دستور کار قرار دهیم.

دودمان تیپی با تأکید بر توانمندی‌های این دانشگاه در حوزه پهپاد ادامه داد: در حال حاضر تیم تحقیقاتی دانشگاه در کلاس‌های مختلفی کار انجام داده، نخستین کلاسی که کار بر روی آن صورت گرفت هواپیمای برز با طول بال چهار متر و وزن ۱۱ کیلوگرم با ۲ ساعت پرواز است که به تعداد ۱۰ نمونه از آن نیز ساخته شده است.

وی عنوان کرد: کلاس بعدی هواپیمای هما با طول بال چهار متر و وزن ۳.۵ کیلوگرم و ساعت پرواز هشت ساعت است که به دوربین اپتیکی با بزرگنمایی مناسب و دوربین حرارتی و دید در شب مجهز است، از این نوع پهپادها به عنوان هواپیماهای نظارتی استفاده می‌کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه کار بر روی آن‌ها صورت گرفت پهپاد دست پرتاب فرزام با طول بال ۲ متر، وزن پنج کیلوگرم و ساعت پرواز یک ساعت را از دیگر کلاس‌ها عنوان کرد و افزود: ساخت هواپیمای میلاد با طول بال یک متر، وزن سه کیلوگرم و ساعت پرواز ۴۵ دقیقه پرداختیم که این نوع پهپاد در کلاس میکرو پهپادها به حساب می‌آید.

وی بیان داشت: در صورت وجود امکانات بیشتر قادر به توسعه تیم پژوهشی پهپاد هستیم.