به گزارش خبرنگار مهر، آیت‎الله العظمی جعفر سبحانی بعد از ظهر چهارشنبه در درس تفسیر قرآن کریم که در مدرسه علمیه حجتیه برگزار شد، با اشاره به جهادهای پیامبر (ص) برای حفظ اسلام افزود: رسول اکرم (ص) در جنگ تبوک به دلیل مسافت طولانی و لشکر دشمن از مسلمانان درخواست کردند که همه آنها در این جنگ شرکت کنند.

وی بیان کرد: برخی از مسلمانان در جنگ‌ها از جمله جنگ تبوک بیش از حد انفاق کردند که منافقان آنها را ریاکار می‌دانستند و افرادی را که مالی برای انفاق نداشتند را نیز مسخره می‌کردند.

این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه منافقان نمی‌خواهند لشکر اسلام پیروز شود، افزود: منافقان برای جلوگیری از پیروزی لشکر اسلام اقداماتی انجام می‌دهند تا مانع تراشی کنند زیرا منافقان با اصل اسلام مشکل دارند.

وی با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی تا زمانی که امت‌های اسلامی به صورت کامل تابع آنها نشود به دشمنی خود ادامه می‌دهند، افزود: نباید انتظار داشته باشیم که همه دنیا از اقدامات ما راضی باشند بلکه باید به دنبال انجام کار صحیح باشیم.

آیت الله سبحانی بیان کرد: دشمن تحت هر شرایطی به ما اعتراض می‌کند که در این شرایط ما باید به قرآن و سنت پیامبر (ص) و علما و عقل سلیم گوش فرادهیم و بر این اساس کار صحیح را انجام دهیم.

وی ادامه داد: دشمنان برای کشاندن ما به فقر تلاش می‌کند تا مردم را تابع و غلام حلقه به گوش خود کنند اما باید بدانند که راه به جایی نخواهند برد.

این مرجع تقلید شیعیان بیان کرد: خداوند در قرآن کریم بیان می‌کند که منافقان هیچ گاه هدایت نمی‌شوند و باید آنها را رها کرد و حتی اگر آنها را دعا کنید این دعا مستجاب نخواهد شد بنابراین پیامبر (ص) با وجود طلب رحمت برای همه اما هیچ گاه دعای هدایت و رحمت برای منافقان نمی‌کردند.