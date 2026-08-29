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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

سقوط بالابر در ساختمان نیمه‌کاره سراب ۳ نفر مصدوم داشت

سقوط بالابر در ساختمان نیمه‌کاره سراب ۳ نفر مصدوم داشت

سراب- سخنگوی اورژانس فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی سراب از مصدومیت سه نفر در پی سقوط بالابر به داخل چاله آسانسور در یک ساختمان نیمه‌کاره خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدنژاد عصر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۱:۵۲ ظهر امروز، در پی اعلام حادثه سقوط بالابر به داخل چاله آسانسور در یک ساختمان نیمه‌کاره، به واحد دیسپچ اداره حوادث و فوریت‌های پزشکی سراب اعلام شد و پس از دریافت مأموریت، سریعا سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ از پایگاه‌های سراب یک، سراب دو و چرلو به محل حادثه واقع در سراب، کوچه نرگس ۲ اعزام شدند.

وی افزود: با حضور نیروهای اورژانس ۱۱۵ و عوامل آتش‌نشانی در محل، عملیات امداد و نجات مصدومان با همکاری نیروهای حاضر در صحنه انجام شد. سه مصدوم این حادثه، شامل مردانی ۴۳، ۴۰ و ۲۷ ساله، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و پیش‌بیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی(ره) سراب منتقل شدند.

سخنگوی اورژانس۱۱۵ سراب ادامه داد: مدیریت و فرماندهی عملیات این حادثه با حضور مستقیم پرویز جهاندیده، رئیس اورژانس ۱۱۵ سراب، در محل حادثه انجام شد و روند امدادرسانی و انتقال مصدومان تحت نظارت وی پیگیری شد.

محمدنژاد با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در پروژه‌های ساختمانی گفت: چاله‌های آسانسور باید به‌صورت استاندارد محصور و ایمن‌سازی شده و بالابرها نیز به‌طور منظم از نظر فنی بررسی و سرویس شوند و تنها توسط افراد آموزش‌دیده مورد استفاده قرار گیرند.

وی در پایان افزود: در صورت وقوع حادثه، از جابه‌جایی غیرضروری مصدومان خودداری کرده و در کوتاه‌ترین زمان با اورژانس ۱۱۵ و آتش‌نشانی تماس گرفته و محل دقیق حادثه و تعداد مصدومان را اعلام کنید.

کد مطلب 6931397

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