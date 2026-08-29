به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدنژاد عصر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۱:۵۲ ظهر امروز، در پی اعلام حادثه سقوط بالابر به داخل چاله آسانسور در یک ساختمان نیمهکاره، به واحد دیسپچ اداره حوادث و فوریتهای پزشکی سراب اعلام شد و پس از دریافت مأموریت، سریعا سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ از پایگاههای سراب یک، سراب دو و چرلو به محل حادثه واقع در سراب، کوچه نرگس ۲ اعزام شدند.
وی افزود: با حضور نیروهای اورژانس ۱۱۵ و عوامل آتشنشانی در محل، عملیات امداد و نجات مصدومان با همکاری نیروهای حاضر در صحنه انجام شد. سه مصدوم این حادثه، شامل مردانی ۴۳، ۴۰ و ۲۷ ساله، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و پیشبیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی(ره) سراب منتقل شدند.
سخنگوی اورژانس۱۱۵ سراب ادامه داد: مدیریت و فرماندهی عملیات این حادثه با حضور مستقیم پرویز جهاندیده، رئیس اورژانس ۱۱۵ سراب، در محل حادثه انجام شد و روند امدادرسانی و انتقال مصدومان تحت نظارت وی پیگیری شد.
محمدنژاد با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در پروژههای ساختمانی گفت: چالههای آسانسور باید بهصورت استاندارد محصور و ایمنسازی شده و بالابرها نیز بهطور منظم از نظر فنی بررسی و سرویس شوند و تنها توسط افراد آموزشدیده مورد استفاده قرار گیرند.
وی در پایان افزود: در صورت وقوع حادثه، از جابهجایی غیرضروری مصدومان خودداری کرده و در کوتاهترین زمان با اورژانس ۱۱۵ و آتشنشانی تماس گرفته و محل دقیق حادثه و تعداد مصدومان را اعلام کنید.
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