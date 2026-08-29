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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

ارتقای امنیت اجتماعی و پاک‌سازی پارک‌ها و تفرجگاه ها در مراغه

ارتقای امنیت اجتماعی و پاک‌سازی پارک‌ها و تفرجگاه ها در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با حضور تمامی یگان‌های انتظامی در سطح شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی مطالبات مردمی و دغدغه‌های اجتماعی شهروندان درباره وضعیت برخی پارک‌ها و تفرجگاه‌ها و به منظور ارتقای امنیت عمومی، افزایش احساس امنیت و آرامش شهروندان و پیشگیری از وقوع جرائم، طرح ارتقای امنیت اجتماعی با حضور تمامی یگان‌های انتظامی در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران در طول هفته گذشته، ۷ نفر هنجارشکن، ۵۶ نفر معتاد به همراه چندین قلم اقلام ممنوعه، ۲۷ دستگاه خودرو سواری و ۲۴ دستگاه موتورسیکلت متخلف و مزاحم نوامیس مردم را توقیف و متهمین پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6931430

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