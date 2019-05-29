سارقان طلا و جواهرات در گرمه به دام افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا پوربه اظهار کرد: در پی اعلام یک مورد سرقت طلا و جواهرات از یک منزل بلافاصله موضوع با جدیت در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

پوربه با بیان اینکه ماموران پلیس آگاهی با انجام یکسری اقدامات فنی و پلیسی و همچنین بررسی اظهارات مالباخته موفق شدند فرد مورد نظر را شناسایی کنند، افزود: ماموران بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی به محل اختفای این فرد اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر و به مقر انتظامی انتقال کردند.

وی با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات به عمل آمده به سرقت طلا و جواهرات با کمک دو نفر از دوستانش اعتراف کرد، گفت: ماموران بلافاصله پس از شناسایی محل اختفای همدستان متهم در یک عملیات جداگانه آنها را نیز دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی گرمه: با اشاره به اینکه ارزش طلا و جواهرات سرقت شده ۲۰۰ میلیون ریال بوده که در بازرسی از محل اختفای متهم اقلام مسروقه کشف شد، تصریح کرد: این اقلام با هماهنگی مقام قضائی به مالباخته تحویل و در نهایت متهمان برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.