بودجه قرآنی کشور در سال جاری ۳۰ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ساداتی نژاد شامگاه پنجشنبه در نخستین همایش تجلیل از خادمان و خیران قرآنی در کاشان این شهرستان را شهر تشیع دانست و اظهار داشت: تشیع با حضور فرزند بلافصل امام محمد باقر به عنوان اولین سفیر ولایت در ایران که با دعوت مردم فین کاشان به این منطقه قدم نهادند، خودنمایی می‌کند و حضور این امامزاده واجب‌التعظیم در منطقه کاشان نشانه ولایت پذیری مردم این منطقه است.

وی با بیان اینکه وجود یک هزار حافظ قرآن کریم در شهرستان کاشان نشانه جایگاه ویژه قرآن در این شهرستان است، افزود: کاشان خیران متعددی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، امنیتی، قرآنی و غیره دارد و توسعه قرآنی در کاشان نیز به واسطه همین خیران قرآنی انجام شده است اما تجلیل از خیران مغفول مانده است.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه قرآنی در نظر گرفته برای کل کشور در سال جاری ۳۰ میلیارد تومان است، ابراز داشت: با وجود چنین بودجه ناچیزی اما فعالیت گسترده قرآنی در کشور وجود دارد که نشان می‌دهد مردم در توسعه فعالیت قرآنی نقش بسزایی دارند.

وی ادامه داد: مبلغ هزینه شده توسط دولت ویژه مدرسه سازی در سال گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان بود اما از سوی مردم یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در این زمینه هزینه شده است که این امر نیز نقش مهم خیران را نشان می‌دهد.

ساداتی نژاد با بیان اینکه مصمم هستیم همایش تجلیل از خادمان و خیران قرآنی با حمایت بنیاد خیران قرآنی حمایت و هر سال باشکوه‌تر از سال گذشته برگزار شود، گفت: وقت زیادی در جهت انتخاب خیران و فعالان قرآنی مورد تجلیل در این همایش صرف شده که نشان دهنده اهمیت دادن به موضوع قرآن در شهرستان کاشان است.