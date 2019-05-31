اتفاق خاصی در ورزشگاه رخ نداد/ تا دو سال دیگر با قلعه نویی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تابش درباره اتفاقات رخ داده در بازی پرسپولیس و سپاهان و تعداد مصدومان این مسابقه، گفت: در داخل ورزشگاه اتفاق خاصی نیفتاد! البته هواداران دو تیم یک مقدار توهین هایی به هم داشتند ولی اتفاق خاص و ویژه ای رخ نداد! اتفاقات بیرون ورزشگاه بود.

وی افزود: فکر نمی کنم تعداد مصدومانی که اعلام شده، این باشد. تعدادش در حد چهار، پنج نفر بوده که به اورژانس منتقل شدند و بقیه سرپایی و جزئی بوده اند. حتی تعدادی از همکاران ما در باشگاه آسیب دیدند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در خصوص آسیبی که به اتومبیل یکی از عکاسان وارد شد، یادآور شد: از کجا معلوم هواداران سپاهان این اتومبیل ها را خراب کرده باشند؟! خیلی از اتومبیل ها در پارکینگ نبوده است!

تابش درباره اینکه مسئولان اجازه نمی دادند خبرنگاران و عکاسان اتومبیل های خود را به پارکینگ ببرند، تاکید کرد: برای خبرنگاران و عکاسان اتومبیل و مینی بوس اختصاص داده شده بود و قرار نبود کسی با ماشین شخصی بیاید. ما خودمان هم ماشین شخصی به ورزشگاه نمی آوریم. یکی دو نفر در این ارتباط به ما مراجعه کردند ولی هماهنگ نشده بود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا قیمت بلیت مسابقه برای هواداران دو تیم تفاوت می کرد؟ گفت: بله فرق می کرد. ولی در مقطعی زنگ زدم و گفتم تمام بلیت ها را به مبلغ ۵ هزار تومان بفروشید. البته ما در تهران بلیت ۱۵ هزار تومانی خریدیم و تنها باشگاهی هستیم که بلیت ۵ هزار تومانی می فروشیم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در ارتباط با وضعیت کادر فنی این تیم برای فصل بعد تاکید کرد: فصل بعد هم با امیر قلعه نویی هستیم. با این مربی قرارداد داریم. حتی دو سال آینده هم با امیر قلعه نویی خواهیم بود.

تابش در پایان خاطرنشان کرد: اخبار بازی پرسپولیس و سپاهان یک سویه تهیه شده است! ما هم در تهران مشکل داشتیم ولی سکوت کردیم.