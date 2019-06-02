به گزارش خبرنگار مهر، بانکهای خصوصی کشور با ارسال نامهای به معاون اول رئیسجمهور و رئیسکل بانک مرکزی، خواستار افزایش سرمایه از محل تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی خود شدند. در نامه ارسالی با امضای کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانکهای خصوصی اعلام شده است: با اشاره به شرایط بانکها و موسسات اعتباری، دولت اجازه افزایش سرمایه بانکها از محل تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانکها با استفاده از معافیت مالیاتی درآمد ناشی از این تسعیر را صادر نماید.
در نامه پرویزیان آمده است: نظر به اینکه ساختار مالی تمامی بانکها با توجه به افزایش نرخ ارز و تبدیل آن به نرخ ارز بیگانه در مجامع بینالمللی، کاهش بیش از حد نصاب سرمایه و جمع ترازنامه آنها را به همراه دارد، ضرورتی موکد ایجاد مینماید که از ظرفیت سود حاصله در اصلاح ساختار بانکها در چارچوب ظرفیتهای قانونی و مقرراتی استفاده بهینه صورت گیرد.
بر این اساس پیشنهاد مینماید با توجه به مطالب پیش گفته، در راستای اصلاح ساختار مالی بانکها و به منظور ترغیب سهامداران به عدم تقسیم سود اکتسابی (منظور سود ناشی از محل درآمد تسعیر داراییهای ارزی) و یا بخش عمدهای از آن، درآمد حاصل برای افزایش سرمایه بانکها با وحدت ملاک وفق مصوبه جلسه مورخ ۹۷/۴/۱۶ شورای عالی هماهنگی اقتصاد که برای سال ۹۷ در نظر گرفته شده است یا موضوع معافیت مالیات بر درآمد متعلقه آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل میشوند، برای سال ۹۸ نیر مصوب و مقرر گردد.
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