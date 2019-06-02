همایش «کاربرد پلاسما در صنایع غذایی و کشاورزی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، در این همایش به بیان مبانی پلاسما و کاربردهای آن در صنایع غذایی و کشاورزی مانند کاهش بار میکروبی مواد غذایی و مواد خام گیاهان دارویی و نیز بهبود راندمان جوانه زنی و رشد رویشی بذر گیاهان دارویی و کشاورزی پرداخته می‌شود.

«پروفسور محمود قرآن نویس» معاون مجمع آسیایی- آفریقایی آموزش پلاسما و «مهندس مهدی خلج» محقق و پژوهشگر حوزه پلاسما به تشریح مزیت‌ها و کاربردهای استفاده از این تکنولوژی در صنایع غذایی و کشاورزی می‌پردازد.

این همایش ۲۹ خردادماه ۹۸ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار می‌شود.