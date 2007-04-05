کتاب "اسلام در اروپا" منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، رویدادهای سالهای اخیر علاقه جهانی به اسلام را افزایش داده است. این کتاب با تببین تنوع حضور مسلمانان در سراسر اروپا و ارائه چهره ای واقع گرا و متمایز تلاش کرده به گسترش باورهای نادرستی که درباره مسلمانان اروپا شایع شده خاتمه داده و آنها را از بین ببرد.

این اثر مباحث خود را با مفهوم هویت آغاز کرده و اظهار می دارد که اسلام نقطه مشترک و مهمترین تعریف مسلمانانی است که در اروپا زندگی می کنند.

نویسندگان مقالات این اثر تلاش کرده اند نفوذ اتحادیه اروپا بر جوامع اسلامی داخل مرزهای این اتحادیه را مورد بررسی قرار داده و به تحلیل این امر بپردازند که اتحادیه اروپا به نوبه خود چگونه تحت تأثیر حضور مسلمانان در اروپا قرار گرفته است.

انتشار این کتاب با شرایط حساس تکامل جایگاه اسلام در اروپا همزمان شده و می تواند مورد توجه دانشجویان، دانشمندان، فعالان عرصه مطالعات اروپایی، سیاست، سیاست اتحادیه اروپا، جامعه شناسی، جامعه شناسی دین و روابط بین الملل قرار گیرد.

عزیز العظیمه در دانشگاه اروپای مرکزی مستقر در بوداپست مطالعات قرون وسطایی تدریس می کند و افی فوکس نیز محقق بنیاد یونایی سیاست خارجی اروپا بوده و در دانشکده اقتصاد لندن مشغول به تدریس است .