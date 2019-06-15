حذف نسل آمریکایی به دست قاتلی به نام اعتیاد

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه- ساناز باقری راد: اصطلاح «مرگ آمریکایی» را می‌توان به حال این روزهای مردم آمریکا نسبت داد. شیوه مرگی که بیش‌تر از هر نقطه‌ای در دنیا در ایالت متحده آمریکا شایع است و آن هم مرگ به وسیله مواد مخدر است. در حقیقت اعتیاد و مرگ بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر به قدری در آمریکا شیوع یافته که در لیست ۱۰ عامل اصلی مرگ و میر مردم به شمار می‌رود. عاملی که ساکنان آمریکا بیش از دیگران با آن خو گرفته اند و به دلیل آمار بالای آن، می‌توان اصطلاح «مرگ آمریکایی» به دست مواد مخدر را به آنها اختصاص داد.

اخبار، اعداد و ارقام گسترش مصادیق آسیب‌های اجتماعی در ایالت متحده آمریکا، از اخبار ثابت خبرگزاری‌ها و رسانه‌های غربی به شمار می‌رود. مطالبی که با نوشتن نام آمریکا در صفحه جستجوی اینترنت، از اولین مطالب نمایشی خواهد بود. به همین دلیل نیز رسانه‌های غربی طی سال‌های اخیر همواره اخبار مختلفی از تبدیل شدن اعتیاد به یک بحران اجتماعی را منتشر می‌کنند.

مرکز ملی کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالت متحده آمریکا نیز یکی از نهادهایی است که همواره جزئیات دقیق آسیب‌های اجتماعی ازجمله اعتیاد را با عنوانی به نام «نابودی نسل آمریکایی‌ها بر اثر مصرف مواد» منتشر می‌کند.

حرکت قطار مرگ مواد مخدر بر روی ریل‌های آمریکا

بر اساس آمارهای مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا، بیش از ۷۰ هزار نفر از شهروندان این کشور بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ جان خود را از دست دادند. بر این اساس، میزان مرگ و میر مردم آمریکا بر اثر مصرف مواد مخدر، نسبت به ۱۰ سال گذشته ۲ برابر شده است. نمودارهای آماری از حرکت صعودی میزان نابودی آمریکایی‌ها با آتش اعتیاد خبر می‌دهد. به طوریکه میزان مرگ و میر بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر در سال ۲۰۱۶ به بالاترین سطح خود طی سال‌های اخیر رسید.

به طوری که در سال ۱۹۹۹ بیش از ۱۶ هزار نفر با مصرف مواد مخدر جان باخته اند و این رقم سال ۲۰۱۷ به ۷۰ هزار و ۲۳۷ هزار نفر رسیده است. به علاوه در این میان مرگ مردان بر اثر این عامل بیشتر از زنان محاسبه شده است. به علاوه نمودارهای آماری از افزایش چند برابری مرگ و میر افراد بر اثر داروها یا مواد مخدر تجویزی توسط پزشکان حکایت دارد. به طوری که این رقم با افزایشی حدود ۵ برابری، از ۳ هزار و ۴۴۲ مرگ در سال ۱۹۹۹ به بیش از ۱۷ هزار مورد در سال ۲۰۱۷ رسیده است.

در میان انواع مختلف مواد مخدر و داروهای اعتیادآور، به نظر می‌رسد که هروئین و کوکائین محصولات محبوب معتادان آمریکایی است و حدوداً طی ۱۰ سال گذشته افراد زیادی را از صحنه روزگار محو کرده است. بر اساس آمارها، مصرف هروئین در سال ۱۹۹۹ جان هزار و ۹۶۰ نفر و در سال ۲۰۱۷ جان ۱۵ هزار و ۴۸۲ هزار نفر را گرفته است.

به علاوه افزایش چند برابری مصرف کوکائین نیز در کشتن مردمان آمریکا نقش مؤثری داشته است به طوری که در سال ۱۹۹۷ قریب به ۴ هزار نفر و در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۴ هزار معتاد بر اثر مصرف بیش از حد این ماده جان خود را از دست داده اند.

مادرانی معتاد و خطر نابودی خانواده

اما اعتیاد تنها بلای گریبان گیر آمریکایی نیست و بیماری‌های سلامت روان نیز مرگ را برای آنها مجسم تر از پیش کرده است. بسیاری از شهروندان این کشور به دلیل ابتلاء به اختلالات سلامت روان از جمله افسردگی و خشونت، مجبور به استفاده از مواد مخدر یا داروهای ضد افسردگی هستند.

داروهایی که بسیاری از این بیماران را نیز به کام مرگ می‌کشاند. آمارها نشان می‌دهد، مرگ بر اثر مصرف داروهای ضد افسردگی در این کشور طی یک دهه گذشته ۵ برابر شده است. بر این اساس، سال ۱۹۹۹ هزار و ۷۴۹ نفر و سال ۲۰۱۷، ۵ هزار و ۲۶۹ هزار فرد بر اثر مصرف داروهای ضد افسردگی و اعتیادآور جان باخته اند.

اما اعتیاد به مواد مخدر و در نهایت مرگی زیر خاکسترهای این معضل، به مادران باردار آمریکایی نیز سرایت کرده و برخی خانواده‌ها را در معرض خطر جدی قرار داده است. به گفته رابرت در فیلد یکی از مدیران اجرایی مرکز ملی کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا، اعتیاد زنان باردار موجب تهدید مادران، نوزادان و نهاد خانواده شده و نتایج دلهره آوری را نیز بار آورده است. به طوری که بسیاری از خانواده‌های درگیر این مشکل نیاز به حمایت جدی دارند.

به علاوه تحقیقات انجام شده در ۲۸ ایالت این کشور، از افزایش نگران کننده مصرف مواد مخدر توسط زنان باردار خبر می‌دهد. بر اساس بررسی‌های انجام شده، سال ۱۹۹۹ از هر هزار زن باردار ۱.۵ درصد و سال ۲۰۱۴ از هر هزار زن ۶.۵ نفر از مواد مخدر استفاده می کرده اند. آماری که نشان از رشد هر ساله ۰.۳۹ درصدی مصرف مواد مخدر میان هر هزار زن باردار و در کنار آن نابودی شماری از نوزادان دارد.

موج نابودی نسل آمریکایی

اما اعتیاد و مصرف مواد مخدر نه تنها در مرگ افراد نقش داشته بلکه بر روی زندگی افراد زنده نیز آسیب‌های خود را گذاشته است. مدیر اجرایی مرکز ملی کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالت متحده آمریکا از کاهش امید به زندگی آمریکایی‌ها بر اثر دو عامل مصرف بیش از حد مواد مخدر و خودکشی خبر داده است. به گفته وی: کاهش امید به زندگی در آمریکا و در کنار آن رشد آسیب‌های اجتماعی این پیام را می‌رساند که ما در حال از دست دادن نسلی از آمریکایی‌ها هستیم. نتایج آمارها نیز بحران کاهش امید به زندگی را تأیید می‌کند. بر اساس تحقیقات انجام شده، سن امید به زندگی در آمریکا سال ۲۰۱۴ برابر با ۷۸.۹ بوده اما سال ۲۰۱۷ بر اثر دخالت مستقیم دو عامل اعتیاد و خودکشی به ۷۸.۶ سال نزول یافته است.