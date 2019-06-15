وزیر آموزش و پرورش باید مقتدرترین وزیر کابینه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی نژاد نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع «چالشهای پیش روی وزیر جدید آموزش و پرورش» شامگاه گذشته روی آنتن رفت، گفت: در قانون اساسی به صراحت تکلیف آموزش و پرورش و توقع مردم از این دستگاه مشخص شده است و این اسناد حاصل تفکر نخبگان است. همین موضوع تعیین تکلیف در سند تحول بنیادین، سیاستهای راهبردی رهبری، سند برنامه ششم توسعه و دیگر اسناد بالادستی نیز آمده است. یکی از مشکلات ما اما طمع احزاب و گروههای سیاسی و طمع دولت برای تحقق برخی خواستههای زودگذر و کوتاه مدت از محل آموزش و پرورش است.
وی ادامه داد: در این سالهای اخیر هر دو سال یک بار یک وزیر آمده است و این برای نظام آموزش و پرورش ما یک فاجعه است. در دوره قبل نیز طی ۸ سال ما ۴ وزیر آموزش و پرورش داشتیم. این میزان مدیریت کوتاه مدت مشخص است چه بلایی سر آموزش و پرورش میآورد.
کوچکی نژاد بیان کرد: امروز در حالی سرپرست آموزش و پرورش مشخص شده که انتخابات مجلس حدود شش ماه دیگر برگزار میشود. فرهنگیان، اولیا و دانش آموزان هم جامعه وسیعی هستند و هم در امر انتخابات صاحب نفوذ هستند و این نفوذ مورد طمع و گرایش احزاب سیاسی قرار دارد. تلاش دولت باید این باشد که آموزش و پرورش را در جهت خواستهها و مطالبات بحق مردم که در تمام اسناد بالادستی آمده است، حرکت دهد. باید نگاه به معلمان تغییر کند تا شاهد یک تغییر اساسی باشیم. رئیس جمهور یک مرتبه میگفت آموزش و پرورش سنگین است و باید واگذار کنیم، این نگاه انحرافی به تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ منجر شد که مجلس آن را حذف کرد.
وی ادامه داد: سال ۹۷ ما معافیت مدارس از پرداخت بهای آب و برق و گاز را مصوب کردیم، آیا دولت آن را کامل اجرا کرد؟، یک قید «تا ۱۰۰ میلیارد تومان» جلوی آن گذاشت. امسال مدارس کامل معاف شدند و باید الگوی مصرف تا ماه دوم تعریف میشد که تا کنون این امر رخ نداده است.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چندسال پیش پیشنهاد کردیم یک درصد هزینه شرکتها کسر و به آموزش و پرورش داده شود، اما امسال ردیفی که حق آموزش و پرورش بود و ۷ هزار میلیارد تومان میشد را بردند به ردیفهای دیگر دادند. از سوی دیگر بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. موضوع این است که ما قوانین روشن هستند. ۵ درصد عوارض شهرداریها باید طبق قانون شوراهای آموزش و پرورش به آموزش و پرورش تخصیص یابد اما آن هم اجرا نمیشود.
وی با اشاره به بحث خرید خدمات آموزشی اظهار کرد: وزیر آموزش و پرورش در دولت باید یک سر وگردن از دیگر وزرا بالاتر باشد و دیگر وزرا حرف او را بخوانند اما ما هم در دولت و هم در مجلس در انتخاب وزیر آموزش و پرورش بسیار اشتباه میکنیم. باید وزیر مقتدر و از جنس فرهنگیان و با فرهنگیان را انتخاب کنیم تا شاهد اجرای قوانین هم باشیم.
کوچکی نژاد افزود: شب عید امسال سازمان برنامه و بودجه قول ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای مطالبات داد اما ۳۰۰ میلیارد تومان تا امرو. پرداخت شده است. اخیراً سخنگوی دولت اعلام کرد که دو ماه دیگر رتبه بندی را اجرا میکنند. از آن سو گفتند علت استعفای آقای بطحائی شرکت در انتخابات است، واقعیات را به مردم بگوییم. واقعیت این هایی که مدام می گویید نیست. وقتی سخنگوی دولت میگوید طی دو ماه رتبه بندی را اجرا میکنیم، حتماً ماده ۶۳ قانون را نخوانده است که که در آن آمده دولت موظف است لایحه رتبه بندی را به مجلس بدهد که قانون بشود. سخنگوی دولت نمیداند که این فرایند حداقل یک سال طول میکشد. این نگاه، صرفاً یک نگاه شعاری است.
وی با تاکید بر اینکه تا نگاهها درست نشود همچنان با شعار، فرهنگیان قانع نمیشوند و معترض اند که چرا وعده دروغ داده میشود، گفت: قانونگذار راهکار مشخص کرده و راهکار عملیاتی، اجرای قوانین است. دستگاههای مربوط از جمله قوه قضائیه باید کمک کنند آن نهادهایی که نسبت به پرداخت حقوق قانونی آموزش و پرورش از قانون تخطی میکنند جوابگو باشند. وزارت ارتباطات موظف بوده در دو سال اول برنامه توسعه، مدارس را هوشمند کند. از آنها سوال کردیم چرا اجرا نمیشود که گفتند آموزش و پرورش از ما درخواست نکرده است.
وی با اشاره به تفاوت دستگاههای اجرایی با یکدیگر گفت: برخی دستگاهها نفوذ دارند. فردی ۸۰۰ میلیارد پاداش بازنشستگی گرفته و دوباره در دستگاه مشغول شده است.
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