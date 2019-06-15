به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «برنی سندرز»، سناتور دموکرات آمریکایی و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا در بیانیه ای ترامپ را از اینکه حمله به دو نفتکش در دریای عمان را بهانه‌ای برای حمله به ایران قرار دهد بر حذر داشت.

سندرز اظهار داشت: این حادثه نباید زمینه جنگ با ایران شود، جنگی که برای ایران، آمریکا، منطقه و جهان یک فاجعه است. ترامپ باید به یاد داشته باشد کنگره هیچ مجوزی برای حمله به ایران صادر نکرده است. تصمیم یکجانبه برای حمله به ایران غیر قانونی و مغایر قانون اساسی آمریکا است.

وی همچنین افزود: حمله صورت گرفته به نفتکش‌ها غیر قابل قبول است و این حادثه باید به طور کامل مورد بررسی قرار بگیرد. اکنون زمان آن است که کشورهای منطقه را گرد هم آوریم تا برای تنش رو به افزایش در منطقه راه حلی پیدا کنیم.

به گزارش مهر، روز پنجشنبه دو نفتکش در دریای عمان دچار انفجار و آتش‌سوزی شدند. آمریکا بلافاصله پس از این حادثه علیرغم عدم وجود دلایل مستند ایران را مقصر دانست.