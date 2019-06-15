به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خانیان، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عشق‌آباد با اعلام این خبر گفت: در این رویداد فرهنگی کاروان ۴۲ نفره هنرمندان ترکمن در رشته‌های مختلف فرهنگی و هنری به ارائه آثار خواهند پرداخت.

وی ادامه داد: آیین افتتاحیه با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آتاگلدی شاه‌مراداف وزیر فرهنگ ترکمنستان، ابوذر ابراهیمی‌ترکمان رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جمعی از سفرای خارجی و شخصیت‌های فرهنگی کشورمان صبح روز یکشنبه (۲۶ خرداد) در محل تالار وحدت برگزار می‌شود.

رایزن فرهنگی ایران با اشاره به وجود اشتراکات بسیار فراوان تاریخی و فرهنگی دوکشور، برگزاری هفته فرهنگی ترکمنستان در تهران را فرصتی مغتنم برای تقویت بیش از پیش مناسبات فرهنگی و حتی سیاسی بین دو کشور مطرح نمود.

وی در مورد جزییات این برنامه فرهنگی گفت: در هفته فرهنگی ترکمنستان، با همکاری اداره‌کل همکاری‌های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سفارت ترکمنستان در تهران نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای تجسمی روز یکشنبه ساعت ۱۷ در محل خانه هنرمندان افتتاح و به مدت ۳ روز برای بازدید عموم دایر خواهد بود.

رایزن فرهنگی کشورمان با اشاره به برنامه‌های وزیر فرهنگ ترکمنستان در روزهای حضور خود در تهران اظهار کرد: افزون بر ملاقات‌های شاه‌مراداف با مشاور رییس جمهور و رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، روز دوشنبه (۲۷ خرداد) رأس ساعت ۱۱ صبح از کتاب‌های رئیس جمهور کشور ترکمنستان با موضوع «جاده ابریشم» درکتابخانه ملی ایران رونمایی می‌شود.

خانیان ادامه داد: به این مناسبت همچنین از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، «نمایشگاه اسناد و نسخ خطی دوره سلجوقیان» به مدت ۳ روز در محل کتابخانه ملی برپا خواهد شد.

رایزن فرهنگی کشورمان در عشق‌آباد اعلام کرد: طبق هماهنگی‌های انجام شده گروه موسیقی و اجرای حرکات آئینی مردم ترکمنستان نیز در روز سه شنبه ساعت ۱۹ در محوطه برج میلاد تهران به اجرای برنامه خواهد پرداخت.

وی در ادامه گفت: دیدار و گفت‌وگوی وزیر فرهنگ ترکمنستان با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همچنین کنفرانس مطبوعاتی وزرای فرهنگ دو کشور و ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات، اجرای موسیقی سنتی ترکمنی، اجرای حرکات آئینی، و بازدید هنرمندان از ایران مال از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای برگزاری این هفته فرهنگی است.

خانیان با اشاره به برنامه‌هایی که به میزبانی خانه هنرمندان برگزار خواهد شد، افزود: برگزاری کارگاه هنری و نشست تخصصی با هنرمندان و کارشناسان فرهنگی کشورمان، نمایش فیلم‌های مستند و داستانی و همچنین اجرای موسیقی از جمله برنامه‌های روز دوم این هفته فرهنگی است که در محل خانه هنرمندان برگزار خواهند شد.

رایزن فرهنگی کشورمان یادآور شد: طبق هماهنگی به عمل آمده با مؤسسه اکو، برگزار میزگردی با موضوع جاده ابریشم از دیگر برنامه‌‎هایی است که با حضور هنرمندان و تاریخ‌دانان ایرانی و ترکمنی در خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

خانیان در مورد آیین اختتامیه این رویداد فرهنگی و هنری گفت: سه‌شنبه ۲۸ خرداد ماه طی مراسمی با اجرای موسیقی سنتی، روز پایانی این هفته فرهنگی در برج میلاد برگزار خواهد شد.