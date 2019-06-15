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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۵۲

در آستانه گشایش هفته فرهنگی

تشریح برنامه‌های هفته فرهنگی ترکمنستان از زبان رایزن فرهنگی ایران

تشریح برنامه‌های هفته فرهنگی ترکمنستان از زبان رایزن فرهنگی ایران

هفته فرهنگی ترکمنستان در تهران با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت فرهنگ ترکمنستان در روزهای ۲۶ تا ۲۸ خرداد ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خانیان، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عشق‌آباد با اعلام این خبر گفت: در این رویداد فرهنگی کاروان ۴۲ نفره هنرمندان ترکمن در رشته‌های مختلف فرهنگی و هنری به ارائه آثار خواهند پرداخت.

وی ادامه داد: آیین افتتاحیه با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آتاگلدی شاه‌مراداف وزیر فرهنگ ترکمنستان، ابوذر ابراهیمی‌ترکمان رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جمعی از سفرای خارجی و شخصیت‌های فرهنگی کشورمان صبح روز یکشنبه (۲۶ خرداد) در محل تالار وحدت برگزار می‌شود.

رایزن فرهنگی ایران با اشاره به وجود اشتراکات بسیار فراوان تاریخی و فرهنگی دوکشور، برگزاری هفته فرهنگی ترکمنستان در تهران را فرصتی مغتنم برای تقویت بیش از پیش مناسبات فرهنگی و حتی سیاسی بین دو کشور مطرح نمود.

وی در مورد جزییات این برنامه فرهنگی گفت: در هفته فرهنگی ترکمنستان، با همکاری اداره‌کل همکاری‌های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سفارت ترکمنستان در تهران نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای تجسمی روز یکشنبه ساعت ۱۷ در محل خانه هنرمندان افتتاح و به مدت ۳ روز برای بازدید عموم دایر خواهد بود.

رایزن فرهنگی کشورمان با اشاره به برنامه‌های وزیر فرهنگ ترکمنستان در روزهای حضور خود در تهران اظهار کرد: افزون بر ملاقات‌های شاه‌مراداف با مشاور رییس جمهور و رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، روز دوشنبه (۲۷ خرداد) رأس ساعت ۱۱ صبح از کتاب‌های رئیس جمهور کشور ترکمنستان با موضوع «جاده ابریشم» درکتابخانه ملی ایران رونمایی می‌شود.

خانیان ادامه داد: به این مناسبت همچنین از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، «نمایشگاه اسناد و نسخ خطی دوره سلجوقیان» به مدت ۳ روز در محل کتابخانه ملی برپا خواهد شد.

رایزن فرهنگی کشورمان در عشق‌آباد اعلام کرد: طبق هماهنگی‌های انجام شده گروه موسیقی و اجرای حرکات آئینی مردم ترکمنستان نیز در روز سه شنبه ساعت ۱۹ در محوطه برج میلاد تهران به اجرای برنامه خواهد پرداخت.

وی در ادامه گفت: دیدار و گفت‌وگوی وزیر فرهنگ ترکمنستان با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همچنین کنفرانس مطبوعاتی وزرای فرهنگ دو کشور و ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات، اجرای موسیقی سنتی ترکمنی، اجرای حرکات آئینی، و بازدید هنرمندان از ایران مال از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای برگزاری این هفته فرهنگی است.

خانیان با اشاره به برنامه‌هایی که به میزبانی خانه هنرمندان برگزار خواهد شد، افزود: برگزاری کارگاه هنری و نشست تخصصی با هنرمندان و کارشناسان فرهنگی کشورمان، نمایش فیلم‌های مستند و داستانی و همچنین اجرای موسیقی از جمله برنامه‌های روز دوم این هفته فرهنگی است که در محل خانه هنرمندان برگزار خواهند شد.

رایزن فرهنگی کشورمان یادآور شد: طبق هماهنگی به عمل آمده با مؤسسه اکو، برگزار میزگردی با موضوع جاده ابریشم از دیگر برنامه‌‎هایی است که با حضور هنرمندان و تاریخ‌دانان ایرانی و ترکمنی در خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

خانیان در مورد آیین اختتامیه این رویداد فرهنگی و هنری گفت: سه‌شنبه ۲۸ خرداد ماه طی مراسمی با اجرای موسیقی سنتی، روز پایانی این هفته فرهنگی در برج میلاد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4640992
علیرضا جباری دارستانی

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    نظرات

    • علیرضایونس زاده حقیقی IR ۱۳:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
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      پاسخ
      سلام از برگزاری هفته فرهنگی ترکمنستان خرسند شدم.

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