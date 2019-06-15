به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی ظهر شنبه در حاشیه برگزاری جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز، در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت اجرای شبکه اینترنت نسل پنجم در کشور، اظهار کرد: فراگیری اجرای این نسل از اینترنت در صورت پیادهسازی، در کل کشور خواهد بود.
وی همچنین تأکید کرد: فرآیندهای آمادهسازی و تستهای مرتبط با اینترنت نسل پنجم در تهران انجام میشود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه آمادهسازی فرآیندهای بهکارگیری اینترنت نسل پنجم در چه مرحلهای است، گفت: در مرحله آمادهسازی زیرساختها هستیم، باید در فرکانسهای رادیویی تجدیدنظر شود همچنین زیرساختهای فیبر نوری نیازمند اصلاح است.
تاثیر اینترنت نسل پنجم بر افزایش سرعت
آذری جهرمی با اشاره به اینکه برای اجرای شبکه نسل پنجم اینترنت نیازمند وضع برخی مقررات هستیم، در خصوص تأثیر بهکارگیری آن در تعرفههای اینترنت نیز گفت: این نسل از اینترنت بر کاهش تأخیر در اتصال، افزایش سرعت و بهبود کیفیت تأثیر زیادی دارد و تأثیر آنچنانی بر قیمت تعرفهها نخواهد داشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص استفاده از اینترنت نسل پنجم در بخشهای دولت و خانگی نیز گفت: پوشش عمده اینترنت نسل پنجم برای کاربران خانگی است و ارتباطات ادارات که شامل بخشهای خصوصی و دولتی و شرکتها است بیشتر از طریق فیبر نوری خواهد بود.
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