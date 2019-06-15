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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۵:۳۱

هیات انتخاب و داوری ۲ بخش از جشنواره فیلم شهر معرفی شدند

هیات انتخاب و داوری ۲ بخش از جشنواره فیلم شهر معرفی شدند

اعضای هیات انتخاب و داوری بخش محله و اقلام تبلیغات سینمای ایران هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، هاشم میرزاخانی دبیر هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر طی حکمی شبنم قلی‌خانی، هادی مقدم‌دوست و داریوش یاری را به عنوان اعضای هیات انتخاب و داوری بخش محله و آرش معیریان و مسعود نجابتی و ساعد نیک‌ذات را به عنوان اعضای هیات انتخاب و داوری بخش اقلام تبلیغات سینمای ایران این رویداد هنری منصوب کرد.

هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر توسط موسسه تصویر شهر و به دبیری هاشم میرزاخانی از ۲۶ الی ۳۱ تیرماه سال جاری در شهر تهران و در پردیس سینما گالری ملت برگزار می‌شود.

کد مطلب 4641307
زهرا منصوری

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