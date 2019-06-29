خشونت آمریکایی و جنگ داخلی تن به تن شهروندان

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ ساناز باقری راد: این روزها واژه «خشونت» با نام کشور آمریکا بیش از هر نقطهای در جهان عجین شده است. واژهای که به روند عادی و روزانه زندگی مردمان ایالت متحده آمریکا تبدیل شده و مردم در هر گوشهای از این کشور با یکی از مصادیق خشونت شب و روز را سر میکنند.
سبک زندگی خشونت وار به حدی با روح و جان مردم آمریکا عجین شده که بسیاری از آمارها ملجا و خانه اصلی رویش خشونت را آمریکا نشان میدهند. خشونتهایی که شریک جرم اصلی اغلب آنها نیز سلاح گرم و اسلحه است و واژه رحم به هم نوع و آرامش را در این سرزمین بی معنا کرده است. اما دایره خشونتهای آمریکایی به یک تعریف و مصداق خلاصه نمیشود و طیف وسیعی از جنایتها را در بر میگیرد.
از مرگ و مجروحیت عامدانه به وسیله اسلحه گرفته تا خودکشی با سلاح گرم، قتل و خشونت خانگی همگی از جمله مصادیق خشونتها یا جرایمی است که شاید در هر کجای جهان فاجعه محسوب شود اما برای کشوری همچون آمریکا، امری عادی و بدیهی است.
با وجود گسترش روز افزون مصادیق خشونت در آمریکا و آسیبهای اجتماعی فاحش آن به ویژه میان نوجوانان و جوانان، رسانههای غربی دست به دامن انتشار روزانه اخبار متعدد درباره آن شده اند تا بلکه رسانهای شدن این آمار و ارقام، وضعیت بحرانی خشونت را به گوش مسئولان ایالت متحده برساند. هرچند که با وجود انتشار مقالات و تحلیلهای متعدد در این خصوص، هنوز تحرکی برای اصلاح یا تغییر سیاستهای آمریکا در جهت کاهش میزان این آسیب اجتماعی و حفاظت از جوانان دیده نشده است.
میزان خشونت و تیر اندازی در اماکن عمومی آمریکا به حدی است که سال گذشته مرکز ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای این کشور طی پیامی اعلام کرد، میزان تیراندازی و مرگ افراد در سال ۲۰۱۷ به بالا ترین سطح خود طی ۲۰ سال گذشته رسید و حدود ۴۰ هزار نفر بر اثر تیراندازی جان خود را از دست داده اند.
پایگاه اطلاع رسانی «every town» یکی از سایتهای رسمی و جامع ثبت آمار خشونت و استفاده از اسلحه در آمریکا، در آخرین تحقیقات خود آمار و ارقام انواع خشونتهای ثبت شده تا آوریل ۲۰۱۸ را منتشر کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در این پایگاه رسمی اطلاع رسانی، روزانه ۱۰۰ نفر در آمریکا به وسیله شلیک گلوله توسط دیگر شهروندان به قتل میرسند و هزاران فرد دیگر نیز زخمی میشوند. به علاوه بر اساس آمارها، تنها در اولین ماه سال جاری، بیش از ۵۰۰ مورد تیراندازی در مناطق مختلف آمریکا رخ داده است.
اما خشونتهای اجتماعی در قالب تیراندازی در اماکن عمومی، تنها در پیامدهای مادی آن خلاصه نمیشود و آسیبهای روحی برجای مانده بر افرادی که در صحنه تیراندازی یا وقوع خشونت حضور داشته یا کسانی که در نزدیکی صحنههای وقوع جنایت زندگی میکنند، بسیار ناگوارتر از مرگ افراد است.
بر اساس آمارها، سالانه ۳۶ هزار و ۳۸۳ هزار آمریکایی به وسیله تیر اندازی و شلیک گلوله جان خود را از دست میدهند. از این میان نیز بیش از ۲۲ هزار نفر به دلیل خودکشی با اسلحه و قریب به ۱۳ هزار نفر به دست دیگران به قتل میرسند.
به علاوه سالانه بیش از ۱۰۰ هزار نفر نیز بر اثر شلیک گلوله مجروح شده و توانایی لازم برای ادامه زندگی را از دست میدهند. از این رقم نیز بیش از ۷۶ هزار نفر بر اثر تیراندازی و حمله در اماکن عمومی مجروح میشوند.
خشونت و واژهای عجین شده با خودکشی
یکی دیگر از مصادیق خشونت آمریکایی، خودکشی با استفاده از اسلحه است. به عقیده برخی، قسمتی از این خودکشیها میتواند توسط افرادی که پیش تر در صحنه وقوع تیراندازیهای خیابانی حضور داشته اند، انجام شود. بر اساس آمارها، استفاده از اسلحه احتمال تمایل افراد به خودکشی را سه برابر میکند و حدود دو سوم مرگهای این کشور که بر اثر سلاح گرم انجام میشود، با هدف خودکشی است.
بر اساس اعلام مرکز ملی کنترل و پیشگیری از بیماریهای این کشور، به طور میانگین روزانه ۱۲۹ آمریکایی بر اثر خودکشی جان خود را از دست میدهند. سال ۲۰۱۷ نیز ۴۷ هزار و ۱۷۳ نفر از شهروندان آمریکایی بر اثر خودکشی جان باخته اند. این آمار در حالی است که روزانه ۱.۴ میلیون فرد آمریکایی نیز اقدام به خودکشی میکنند اما موفق به پایان دادن به زندگی خود نمیشوند. بر این اساس، یک میلیون و ۴۰۰ هزار شهروند آمریکایی در سال ۲۰۱۷ اقدام به خودکشی ناموفق کرده اند.
یک سوم مردگان آمریکا به قتل میرسند
اخبار تیر اندازی در مدرسه، پارک و هزاران مکان عمومی دیگر در آمریکا برای همه آشنا است. اخباری که حکایت از قتل شهروندان این کشور دارد و ارقام آن نیز کم نیست. یک سوم مرگهایی که در این کشور به وسیله سلاح گرم انجام میشود، ناشی از قتل و آدم کشی است. میزان قتل در آمریکا به حدی بالا است که استفاده از اسلحه نیز خطر آدمکشی را ۲ برابر میکند.
بر اساس نتایج تحقیقات، میزان قتل در ایالت متحده آمریکا ۲۵ برابر دیگر کشورهای پر درآمد جهان است. اما موضوع فاجعه وار تر آن است که آمریکاییهای سیاه پوست ۱۰ برابر بیشتر از سفیدپوستان به قتل میرسند. بر اساس تحقیقات انجام شده در خصوص شهروندان دارای اسلحه در سال ۲۰۱۸، آمریکا در صدر این لیست قرار داشت.
خشونت خانگی؛ قاتل کودکان آمریکایی
آمارها حاکی از آن است که خشونت و تیراندازی در آمریکا به زندگی کودکان و نوجوانان نیز سرایت کرده و روزانه جان بسیاری از کودکان این کشور را میگیرد. به طوری که تیراندازی و استفاده از سلاح گرم دومین عامل اصلی مرگ کودکان و نوجوانان آمریکا محسوب میشود.
این در حالی است که این عامل برای کودکان سیاه پوست این کشور به عنوان عامل اول مرگ به شمار میرود. بر اساس آمارها، سالانه هزار و ۷۰۰ نفر از کودکان و نوجوانان زیر ۱۳ سال این کشور بر اثر تیر اندازی به قتل میرسند. اغلب این تیر اندازی ها نیز به دلیل خشونتهای خانگی و خانوادگی رخ میدهد.
آمارها نشان میدهد، تیراندازی بیش از سرطان جان کودکان آمریکایی را میگیرد در حالی که در سال ۲۰۱۶، میزان مرگ کودکان به دلیل این عامل ۳۶.۵ برابر بیشتر از دیگر کشورهای پر درآمد دنیا بوده است.
آمریکا؛ ناامنترین جای زندگی برای زنان
اما وضعیت زنان در کشوری که همواره مدعی حقوق بشر بوده و دیگر ملتها را به خشونت علیه زنان متهم میکند، بسیار وخیمتر از ظواهری است که در رسانهها به خورد مخاطبان داده میشود. میتوان گفت، امنیت که یکی از مؤلفههای اصلی زندگی اجتماعی است، برای شهروندان این کشور به ویژه زنان بیش از دیگران زیر سوال رفته است.
به طوری که میزان قتل زنان آمریکایی ۲۱ برابر دیگر کشورهای پر درآمد دنیا است. به طور میانگین، ماهانه ۵۲ زن آمریکایی به دلیل خشونتهای خانگی به قتل میرسند و بسیاری دیگر نیز مجروح میشوند. این خشونتها اغلب توسط مردان نسبت به زنان اعمال میشود.
حدود یک میلیون از زنان آمریکایی که در حال حاضر زنده هستند، یا مورد اصابت گلوله قرار گرفته و مجروح شده یا به منظور دفاع از خود به شریک زندگی شأن، شلیک کرده اند. به علاوه بر اساس آمارها، حدود ۴.۵ میلیون نفر از زنان این کشور، حداقل یک بار با اسلحه تهدید شده اند. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که دسترسی به سلاح گرم، میزان خشونتها و قتلهای خانگی را ۵ برابر بیشتر میکند.
به طور میانگین و بر اساس آمارها، ۵۸ درصد آمریکاییها خشونتهای اجتماعی یا خانگی به وسیله اسلحه را در زندگی خود تجربه کرده اند. به علاوه سالانه ۳ میلیون کودک امریکایی، خشونت با اسلحه را در زندگی تجربه میکنند. این ارقام واقعیت تلخ زندگی به سبک آمریکایی است. سبکی که بدنه اصلی عملکرد سیاستمداران این کشور را تشکیل داده اما حال سالها است که به زندگی اجتماعی و شخصی شهروندان نیز سرایت کرده است. تمامی این مسائل گواه آن است که فارغ از تلاشهای ایالت متحده آمریکا برای بر هم زدن امنیت جهانی، یک جنگ تمام عیار نیز در این کشور جریان دارد. جنگی که این بار نیروهای آن سربازان ارتش نیستند و نیروهای جنگی را مردم عامه جامعه که به جان هم افتاده و دست به قتل و آدم کشی میزنند، تشکیل داده اند.
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