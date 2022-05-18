وزارت دادگستری آمریکا: کشور در اسلحه غرق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه فرانس ۲۴، وزارت دادگستری آمریکا وضعیت تولید سلاح در این کشور را نگران کننده توصیف کرد.

گزارش جدید دولت آمریکا می گوید سازندگان اسلحه گرم در این کشور از سال ۲۰۰۰ تاکنون بیش از ۱۳۹ میلیون اسلحه را برای بازار تجاری تولید کردند، که از این تعداد ۱۱.۳ میلیون اسلحه تنها در سال ۲۰۲۰ تولید شده است.

وزارت دادگستری در گزارش خود متذکر می شود که ۷۱ میلیون اسلحه گرم دیگر نیز در همان دوره وارد آمریکا شده که در مقایسه با ۷.۵ میلیون اسلحه صادر شده، موید این است که کشور به معنای واقعی کلمه در حال غرق شدن در سلاح های شخصی است که خود افزایش موج خشونت با سلاح گرم، قتل و خودکشی را باعث می شود.

در این گزارش یادآور می شود مقامات آمریکا با معضل انبوه سلاح‌های فاقد شماره پلاک موسوم به سلاح ارواح و نیز سلاح‌هایی که در خانه ساخته می‌شوند، مواجهه هستند.

این گزارش پس از آخر هفته تکان دهنده و مرگبار اخیر در آمریکا منتشر شد، که در اثر آن دهها آمریکایی دیگر عمدتا سیاهپوست قربانی خشونت مسلحانه شده اند.

هفته گذشته مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها آمریکا اعلام کرد که تعداد مرگ و میر ناشی از اسلحه در سال ۲۰۲۰ افزایش تاریخی داشته است.

در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۹ هزار قتل با سلاح گرم در آمریکا به ثبت رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل رشد ۳۵ درصدی از خود نشان داد. همچنین موارد خودکشی با سلاح گرم درهمین مدت به بیش از ۲۴ هزار مورد افزایش یافته است.