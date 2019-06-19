جریان زاینده رود متکی به مصرف بهینه آب است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران اصفهان افزود: امسال شرایط ویژه ای را سپری می کنیم و باید به گونه ای برنامه ریزی داشت که خیال مردم در این سال‌ها و نسل‌های آینده در این حوزه آسوده باشد.

وی با اشاره به اینکه طول زاینده رود بیش از ۳۸۰ کیلومتر به عنوان بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران به شمار می رود که از کوه‌های زاگرس مرکزی سرچشمه می‌گیرد بیان داشت: این رودخانه در نهایت به تالاب بین المللی گاوخونی در شرق اصفهان می‌ریزد که در دهه های اخیر به یک رودخانه اصلی تبدیل شده است.

وزیر نیرو ادامه داد: این رودخانه بویژه در فصول گرم با خشکی مواجه می شود که این موضوع مشکلات بسیاری را در حوزه های آشامیدنی، صنعت، کشاورزی، گردشگری و محیط زیست استان اصفهان ایجاد کرده است.

گاوخونی متعلق به همه است

اردکانیان در ادامه با اشاره به اهمیت تالاب گاوخونی تصریح کرد: گاوخونی متعلق به همگان است و فقط از آن یک استان نیست.

وزیر نیرو با اشاره به آبگیری بسیاری از تالاب‌های کشور گفت: حتی در رویاها هم نمی گنجید که امسال شاهد چنین بارش‌ها و آبگیری تالاب‌ها باشیم.

وی با بیان اینکه برخی تالاب‌ها همچون گاوخونی در سال جاری سهم اندکی از بارندگی‌ها داشت گفت: باید برای احیاء زاینده رود برنامه ریزی داشت چرا که عملی میان بخشی و همگانی است که در این خصوص وزارت نیرو مسئولیت خود را دنبال خواهد کرد.