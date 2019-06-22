دیدار صالحی امیری با مسئولان ورزش جهان در سوئیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی امیری که بنا به دعوت کمیته بین المللی المپیک جهت حضور در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید IOC به لوزان سوئیس سفر کرده است، در حاشیه این سفر دیدارهای جداگانه ای با دبیر کل فدراسیون جهانی وزنه برداری، رئیس کمیته ملی المپیک کره جنوبی، دبیر کل آنوک و نایب رئیس OCA داشت.

پیگیری وضعیت سهراب مرادی تو سط دبیرکل فدراسیون جهانی وزنه برداری

بر این اساس در دیداری که صالحی امیری با «جلود» دبیرکل فدراسیون جهانی وزنه برداری داشت، جلود ضمن اعلام آمادگی همه جانبه برای همکاری با فدراسیون وزنه برداری ایران جویای احوال سهراب مرادی شد و شرایط درمان وی را پیگیری کرد.

وی گفت: فدراسیون جهانی وزنه برداری حاضر است هزینه درمان و تمرینات سهراب مرادی را پرداخت کند تا آمادگی کامل برای حضور در المپیک توکیو ۲۰۲۰ را پیدا کند.

صالحی امیری در این دیدار ضمن قدردانی از حمایت‌های فدراسیون جهانی وزنه برداری گفت: بدون تردید چنین حمایت‌هایی باعث قوت قلب جامعه فرهیخته وزنه برداری کشورمان و مسئولین فدراسیون خواهد شد.

دعوت از رئیس کمیته ملی المپیک کره جنوبی به ایران

همچنین رئیس کمیته ملی المپیک طی دیدار با «کی پونگ لی» رئیس کمیته ملی المپیک کره جنوبی در خصوص مباحث مورد علاقه دو کشور مواردی را مطرح کرد. وی ضمن اعلام آمادگی برای گسترش روابط ورزشی دو کشور در رشته‌های مختلف ورزشی از جمله والیبال، فوتبال، رشته‌های رزمی همانند ووشو، کاراته، تکواندو و جودو از «کی پونگ لی» دعوت رسمی کرد تا برای انعقاد تفاهم نامه‌ای به منظور ارتقا سطح روابط ورزشی دو کشور سفری به ایران داشته باشد. رئیس کمیته ملی المپیک کره جنوبی ضمن ابراز علاقه برای ارتقا سطح روابط ورزشی دو کشور ایران و کره جنوبی دعوت صالحی امیری را قبول و مقرر شد مذاکرات بعدی در اجلاس انوک در قطر ادامه پیدا کند.

پیگیری حضور ایران در بازی‌های ساحلی جهان

در ادامه دیدارهای رئیس کمیته ملی المپیک با مسئولان و مدیران ورزشی جهان وی دیداری نیز با خانم «گونیلا نیلبرگ» دبیر کل آنوک داشت. در این دیدار صالحی امیری ابراز امیدواری کرد تا با توجه به مسئولیتی که خانم گونیلا دارند، بتوانند حمایت‌های لازم را از ورزش کشورمان در کسب سهمیه‌های لازم در بازی‌های ساحلی جهانی که در قطر برگزار می‌شود را داشته باشند.

دبیر کل آنوک ضمن استقبال از دیدار با رئیس کمیته ملی المپیک ایران خاطرنشان کرد: ایران جایگاه ویژه ای در ورزش جهان دارد و در برخی رشته‌های جزو قدرت‌های جهانی محسوب می‌شود. بدون تردید همکاری‌های لازم را خواهیم داشت و امیدواریم ایران حضور پررنگی در بازی‌های ساحلی داشته باشند بخصوص که در برخی از رشته‌ها شانس مدال هم دارد.

در خاتمه این دیدار صالحی امیری ضمن اشاره‌ای کوتاه به حضور ایران در بازی‌های ساحلی آسیایی و موفقیت در این رقابت‌ها ابراز امیدواری کرد تا ورزش کشورمان بتواند حضور مطلوبی در مسابقات ساحلی قطر داشته و همچنین در این زمینه حمایت‌های لازم را هم داشته باشد.

دیدار با نایب رئیس هنگ کنگی شورای المپیک آسیا

در ادامه دیدارهای دکتر صالحی امیری با مسئولین ورزشی کشورهای مختلف جهان وی دیداری با رئیس کمیته ملی المپیک هنگ گنگ و نایب رئیس شورای المپیک آسیا داشت.

در دیدار صالحی امیری با «فک» نایب رئیس شورای المپیک آسیا و عضو IOC به روابط تاریخی ایران و چین و همچنین تاریخ عظیم دو کشور اشاره شد و صالحی امیری ضمن دعوت از او برای سفر به ایران گفت: ما از "فک" به عنوان دوست خوب توقع داریم تا حمایت‌های بیشتری از ورزش ایران کند.

رئیس کمیته ملی المپیک هنگ کنگ نیز با ابراز خوشحالی از این دیدار به دوستی دو کشور اشاره کرد و گفت: ما از ورزش ایران که جزو قدرت‌های آسیایی است حمایت می‌کنیم.

همچنین با توجه به اینکه برادر «فک» رئیس فدراسیون ووشو آسیا است و روابط خوبی با فدراسیون ووشوی ایران دارد، «فک» ابراز علاقمندی کرد تا در سایر حوزه‌ها همچون ووشو روابط را گسترش دهیم و قول داد بعد از مسابقات جهانی ساحلی از قطر به تهران بیاید و با ورزش قهرمانی ایران بیشتر آشنا شود.