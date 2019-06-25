قیمت دام زنده کاهش زیادی داشته است/افزایش مصرف گوشت سفید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمود حجتی، در تشریح آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز در کشور، گفت: براساس گزارشی که طی مراحل مختلفی توسط مرکز آمار ایران ارائه شده جمعیت دام کشور کم نشده و تولید گوشت کاهش پیدا نکرده است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مسائل ارزی و مشکلات اقتصادی سبب جهش قیمتی گوشت قرمز شد، افزود: دولت به این موضوع ورود کرده و در حال حاضر واردات به شکل لازم انجام می شود و قیمت ها آرام آرام در طی ۳ ماه اخیر رو به کاهش است خصوصاً قیمت دام زنده کاهش زیادی داشته که امیدوارم متعادل شود.

وی با تاکید بر اینکه مصرف گوشت سفید امسال نسبت به سال گذشته حدود ۵ تا ۶ درصد افزایش یافته است، ادامه داد: این در حالی بوده که جمعیت کشور نیز ۱ درصد افزایش یافته است که این موضوع نشان می دهد سرانه مصرف گوشت سفید و آبزیان افزایش یافته است.

گوشت با ارز نیمایی وارد کشور می شود

این عضو کابینه دولت دوازدهم، با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز مقداری نامتعادل است ابراز امیدواری کرد که قیمت این محصول پروتئینی به تعادل برسد.

وزیر جهاد کشاورزی، با بیان اینکه تخصیص ارز ۴ هزار و تومانی برای واردات گوشت قرمز از پایان سال ۹۷ حذف شده و اکنون با ارز نیمایی وارد کشور می شود، تصریح کرد: براساس ابلاغیه رییس بانک مرکزی به گمرکات حتی کسانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفته برای واردات گوشت دریافت کرده بودند زمانی که گوشت آنها وارد بندر می شود باید قبل از ترخیص مابه التفاوت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تا نیمایی را پرداخت کنند تا کالای آنها ترخیص شود.