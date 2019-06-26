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۵ تیر ۱۳۹۸، ۱۴:۲۶

در شورای پول و اعتبار

آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها اصلاح شد

آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها اصلاح شد

«آیین‌نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین» در جلسه عصر دیروز شورای پول و اعتبار مورد بازنگری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، یک هزار و دویست و هفتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار عصر دیروز به ریاست عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد.

در این جلسه به پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف تسهیل واردات شمش و طلای ذوب شده، صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و رفع موانع تسویه تعهدات صادراتی صادرکنندگان مصنوعات فلزات گرانبها، آئین نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین بازنگری گردید و شورا ضمن تغییر نام آن به آئین نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها، آئین نامه مزبور را تصویب کرد.

کد مطلب 4651484

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