به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، یک هزار و دویست و هفتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار عصر دیروز به ریاست عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد.

در این جلسه به پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف تسهیل واردات شمش و طلای ذوب شده، صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و رفع موانع تسویه تعهدات صادراتی صادرکنندگان مصنوعات فلزات گرانبها، آئین نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین بازنگری گردید و شورا ضمن تغییر نام آن به آئین نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها، آئین نامه مزبور را تصویب کرد.