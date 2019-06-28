شکست مفتضحانه و افشای غرور کاذب آمریکا در برابر اقتدار ملت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی مصلای اعظم مدرسه قلعه این شهر ضمن بیان اینکه مسئله سقوط پهباد فوق مدرن آمریکایی که ازنظر تجهیزاتی و امکاناتی در نوع خود خصوصیات ویژه‌ای داشت، تأثیر بسیار زیادی در ایران و جهان بر جای گذاشت، بیان کرد: اصابت تنها یک موشک به چنین پهپادی اقتدار ایران و همت بلند نظامیان کشور را به همه دنیا اثبات کرد.

وی بابیان اینکه آمریکا در مقابل این اقدام ایران ابتدا و سپس اعتراف و فرافکنی کرد که در منطقه هوایی ایران حضور نداشته و در فضای بین‌المللی بوده است، ابراز داشت: این اعترافات آمریکا شکست مفتضحانه و غرور کاذبی که درباره تجهیزات خودشان در همه دنیا داشتند برملا کرد و اقتدار ملت ایران را نشان جهانیان داد.

سقوط پهباد هشدار جدی به اسرائیل

امام‌جمعه شاهرود بابیان اینکه سقوط پهباد به کشورهایی نظیر اسرائیل هشدار خوبی داد که ایران با احدی شوخی ندارد، ابراز داشت: این رویداد تاریخی برای این کشورهای که تجهیزات نظامی آمریکا آن‌ها را ترسانده بود پیامی روشن داشت که آمریکا در ساخت تجهیزات خود توانمند نیست و تنها به فکر ساخت و فروش آن به سایر کشورها و پر کردن جیب خود است.

امینی بابیان اینکه سقوط پهباد، خفت دشمن با عملیاتی بسیار کوچک را نشان داد که این تنها یک قطره از دریای بیکران اقتدار ملت ایران است، تصریح کرد: برای ایران دوستان نیز به اثبات رسید که مقاومت بی‌دلیل نیست و برای کسانی که قبله آن‌ها آمریکا است نیز پیام داشت.

وی افزود: در بحث معامله قرن و نشست سران برخی کشورهای عربی در باطن وطن‌فروشی سرزمین مادری و در ظاهر ساخت فلسطین جدید است، درواقع فلسطینی که در آن مردم حق خرید زمین و ورود به آن ندارند و این کمک کردن میلیاردی غرب تنها مشروعیت بخشی به اسرائیل بود.

حقوق بشر آمریکا فریب دنیا است

امام‌جمعه شاهرود بابیان اینکه عادی‌سازی ارتباط با اسرائیل و کمک به رأی آوردن ترامپ در انتخابات آمریکا دو هدف عمده این اجلاس بود، ابراز داشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس قوه قضائیه نیز اعلام کردند که آمریکا قصد مذاکره درباره اقتدار نظامی ایران را داشت و تا وقتی تسلیم شد هر بلایی خواست سر این کشور بیاورد لذا ژاپن و آلمان را برای این هدف فرستاد که در این راه نیز ناکام ماندند و این اقدامات برای آمریکا راه به‌جایی نمی‌برد.

امینی بابیان اینکه ششم لغایت ۱۲ تیر به نام روز و هفته جهانی حقوق بشر آمریکایی است، تصریح کرد: سقوط پهباد، مسئله یمن، کشتار کودکان و مسئله مهاجران ازجمله مواردی بود که نشان داد آمریکا تنها ظاهر خوب و باطن فریبنده دارد، امروز حتی در اروپا نیز بدبینی نسبت به آمریکا وجود دارد.

وی افزود: آمریکا بین سه ابرقدرت روسیه، ایران و چین دست‌وپا می‌زد و این واقعیتی که ایران رو به افول است اما برخی نمی‌خواهند بفهمند که ایران تنها کشوری است که در کنار همه مسائل، آزادی و استقلال را دنبال می‌کند و این رمز ماندگار جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

مسئولان جلوتر از مردم در صرفه‌جویی آب باشند

امام‌جمعه شاهرود بابیان اینکه بخشی از کارهایی که قوه قضائیه به آن فشار وارد می‌شود قابل‌پیشگیری است، ابراز داشت: اگر مشکلات اقتصادی و فرهنگی حل شود، قوه قضائیه بااین‌همه حجم پرونده مواجه نخواهد شد لذا دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی می‌بایست زمینه ترک جرم را با هم‌افزایی و همکاری یکدیگر فراهم کنند.

امینی اضافه کرد: در فصل گرما و تابستان قرار داریم که می‌بایست بانک‌ها، شرکت‌ها، ادارات و نهادها در صرفه‌جویی و مصرف بهینه آب و برق جلوتر از مردم باشند ولذا فرمانداران باید این مهم را به دستگاه‌های دولتی تأکید کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، توصیه به تقوا، شهادت امام جعفرصادق علیه‌السلام، یادواره شهدای روحانی و تجلیل از عالمان شهید و خانواده‌های آن‌ها، دهه کرامت، اوقات فراغت، هفتم تیر و شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب، هفته قوه قضائیه، از جمله محوریت سخنان این هفته نماز جمعه شاهرود بود.