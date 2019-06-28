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۸ تیر ۱۳۹۸، ۱:۰۲

معاون باشگاه استقلال مطرح کرد:

امکان جایگزینی اردوی استقلالی‌ها/ توضیح در مورد ورزشگاه قدیمی

امکان جایگزینی اردوی استقلالی‌ها/ توضیح در مورد ورزشگاه قدیمی

معاون اجرایی باشگاه استقلال در خصوص اردوی آماده سازی این تیم برای فصل جدید و شرایط دو ورزشگاه دیهیم و مرغوبکار توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مباشری معاون اجرایی باشگاه استقلال درباره بحث مطرح شده پیرامون اردوی این تیم در استانبول ترکیه با میزبانی فنرباغچه گفت: طبق توافقاتی که با باشگاه فنرباغچه شده بود، باید از یکم تیر راهی ترکیه می‌شدیم ولی با توجه به آغاز دیرهنگام تمرینات، بحث تست پزشکی بازیکنان و بحث تمدید قراداد بازیکنان و عقد قرارداد با بازیکنان جدید، این فرصت را از دست دادیم.

وی اضافه کرد: درصدد تهیه یک اردوی جایگزین هستیم. با فراهم شدن مقدمات از سوی اسپانسر یک اردوی خارجی را در دستور کار قرار داده‌ایم و اگر هم این امکان برایمان فراهم نشد، حتماً یک اردوی داخلی برگزار می‌کنیم.

مباشری درباره بحث مطرح شده در فضای مجازی پیرامون ورزشگاه دیهیم و مرغوبکار، بیان کرد: درباره ورزشگاه دیهیم که باید بگویم این ورزشگاه بعد از انقلاب اسلامی اختیارش در دست تربیت بدنی یا همان اداره کل ورزش و جوانان بوده و هیچگاه در اختیار باشگاه استقلال نبوده است. اما درباره مرغوبکار، این ورزشگاه در دولت نهم و دهم به استقلال واگذار شد و ورزشگاه درفشی فر هم به پرسپولیس داده شد. همان زمان هم ورزشگاه مرغوبکار شرایط خوبی نداشت و قابلیت بهره برداری نداشت و در سال ۹۱، مدیریت وقت این ورزشگاه را به اداره کل ورزش و جوانان استان تهران بازگرداند.

معاون اجرایی باشگاه استقلال تصریح کرد: با این‌حال در چند ماه گذشته مذاکراتی از سوی باشگاه استقلال، مبنی بر واگذاری آن به شرکت پیشکسوتان استقلال وجود داشته است.

مباشری در خاتمه گفت: در پایان با توجه به تعلق خاطر هواداران و پیشکسوتان باشگاه استقلال نسبت به این دو ورزشگاه، انتظار می‌رفت برای بهره برداری از این دو ورزشگاه، با پیشکسوتان باشگاه استقلال ابتدا این موضوع مطرح می‌شد.

کد مطلب 4653119

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