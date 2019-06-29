فعالیت ۴ مرکز جامع ام اس در پایتخت/تهیه راهنماهای بالینی

مهدی شادنوش، در گفتگو با خبرنگار مهر، به برنامه وزارت بهداشت برای ارائه خدمات به بیماران خاص در کشور اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت‌های وزارت بهداشت، برنامه ریزی برای ارائه خدمات به بیماران خاص است که در همین زمینه موضوع بیماران ام اس مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به راه اندازی مراکز جامع ام اس در بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، افزود: تاکنون چهار مرکز جامع خدمات بیماران ام اس در تهران راه اندازی شده است تا بتوانیم خدمات با کیفیت تری به این قبیل از بیماران ارائه دهیم.

شادنوش ادامه داد: در حال حاضر این چهار مرکز جامع ام اس در بیمارستان‌های امام حسین (ع)، فیروزگر، سینا و مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) راه اندازی شده است.

رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری‌های خاص وزارت بهداشت، تاکید کرد: در تبریز، ساری، مشهد و اصفهان هم شاهد راه اندازی مراکز جامع ام اس هستیم که خدمات مورد نیاز این بیماران را ارائه می‌دهند.

شادنوش اظهار داشت: وزارت بهداشت به منظور ارتقای کیفیت خدمات به بیماران خاص، راهنماهای بالینی این گروه از بیماران را در دست اجرا دارد.