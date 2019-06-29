یادواره شهدای روحانی و طلبه در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه و همزمان با سالروز شهادت امام صادق (ع)، یادواره شهدای طلبه و روحانی ورامین با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین، مسئولین شهرستان، نیروهای نظامی و انتظامی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و مردم شهیدپرور ورامین در مصلی صاحب الزمان (عج) این شهرستان برگزار شد.

هرساله و همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) رئیس مذهب جعفری، یادواره شهدای طلبه و روحانی در شهرستان ورامین برگزار می شود.

شهرستان ورامین در طول جنگ تحمیلی ۲۱ شهید طلبه و روحانی تقدیم انقلاب کرده است که هر کدام به تنهایی سند افتخار دیار ۱۵ خرداد هستند و در این گزارش پرچمداران هدایت ورامین به صورت کوتاه و مختصر معرفی می شوند تا هرچه بیشتر با ابعاد شخصیتی آنان آشنا شویم.

شهیدان محمد ناصر رحیمی، رجبعلی اسلامی خوزانی، ابراهیم رمضانی، سید حسن احمدی، حسین کاشانی، غلامحسن ضرغام، محسن عرب بهشتی، سید منصور دلاوری، سید مصطفی محمودی، مرتضی اکبری، سید محمد تقی حسین تبار، مجید بلوچی، صدرالله حجازی فر، ذوقعلی جلالی نیا، سید علاء الدین ضیاء، سید مجتبی طباطبایی، محمد جواد خاکباز، مسعود صانعی، حمید حسن زاده از طلاب و روحانیون حوزه علمیه امام صادق (ع) شهرستان ورامین هستند.