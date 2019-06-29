یادواره شهدای روحانی در شاهرود برگزار شد/ رهروان خط سرخ شهادت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: حسینیه مدرسه قلعه شاهرود پیش از ظهر شنبه هم‌زمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) رئیس مذهب شیعه حال و هوای دیگر داشت، امسال نیز مانند سنوات گذشته یادواره بیش از ۵۰ شهید روحانی شهرستان شاهرود به میزبانی این مکان مقدس برگزار شد تا بار دیگر شهر هزار شهید، رنگ و بوی شهادت به خود بگیرد.

حوالی مدرسه قلعه شاهرود شلوغ است، ظهر گرم تابستان صدای بلندگو از درون مسجد همه را به سمت خویش فرا می‌خواند، مداحان نوحه‌سرایی می‌کنند تجمع خودروها پای پلیس رانندگی را هم به چهارراه مدرسه قلعه شاهرود بازکرده است تا نظمی به ترددها ببخشد.

برپایی موکب‌ها برای پذیرایی مهمانان

دو موکب برپاست از مهمانان پذیرایی و محصولات فرهنگی شامل عکس شهدای روحانی را عرضه می‌کنند. تجمع مردم در مقابلشان تردد را دشوار ساخته است، مردم شاهرود همیشه همین‌گونه‌اند از حضور در یادواره‌های شهدا به‌راحتی نمی‌گذرند در چشم بر هم زدنی مدرسه قلعه مملو از جمعیت می‌شود.

گرمای بیرون دارد آزاردهنده می‌شود حتی زور شربت‌های خنک موکب‌ها هم به گرما نمی‌رسد درون مدرسه قلعه اما گرما از نوع دیگری است اینجا حلاوت حضور در محفل شهدا است که همه را به‌سوی خویش می‌کشد و چه لذت‌بخش است.

محفل شهدای روحانی

روحانیان و بزرگان شهرستان شاهرود ازجمله امام‌جمعه، مدیرکل تبلیغات اسلامی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مسئولان حوزه‌های علمیه و اساتید دانشگاه به‌رسم میزبانی کنار در ورودی ایستاده و به مهمانان خوش‌آمد می‌گویند.

بنرنوشته بزرگی در ورودی به همگان خوش‌آمد می‌گوید که زیر آن عکس روحانیان شهید شهرستان شاهرود نقش بسته و بالای آن این کلام امام خمینی (ره) است که می‌فرمایند: «علمای اسلام اولین کسانی بودند که بر تارک جبینشان خون و شهادت نقش بسته است» و چقدر زیبا توصیف می‌کند محفل امروز را همین یک جمله از امام راحل (ره) برنوشته‌ای که در صدر آن نوشته‌شده صادق آل محمد (ص).

در بین بالغ بر یک هزار شهید شاهرودی دفاع مقدس شاهرود شهدای فراوان روحانی به چشم می‌خورند شهیدان صاحبی، محمدی، حاج قاسمی و ده‌ها شهید بزرگوار دیگر که تصاویرشان در کنار شهید حجت الاسلام سید کاظم موسوی شهید واقعه هفتم تیرماه و شهید مدافع حرم حجت الاسلام سلمانیان که به سوریه اعزام شد تا شهید نوشین شهادت را بنوشد. اینجا شهدا همه گرد هم آمده‌اند. روحانی، طلبه، سادات و اساتید حوزه همه و همه یک‌راه را رفتند آن‌هم خط سرخ شهادت در مکتب حسین (ع).

راهی که ادامه دارد

مراسم با کلامی از امام خمینی (ره) شروع می‌شود، کلامی درباره شهدای روحانی، شهدایی که از حوزه تا سلول زندان شاهنشاهی و از کوچه تا مسجد و محراب از دفاتر محل خدمتشان تا خاک‌ریزهای دفاع مقدس و از خون پاک شهدا تا انتهای ابدیت راهشان گلگون است، «سهم روحانیان از شهدا نشان می‌دهد که روحانیت برای دفاع از اسلام تا چه میزان بالا بوده است.»

راه شهدای روحانی اما هنوز ادامه دارد، چراکه مقاومت همچنان ادامه دارد و این مردم اینجا گردهم آمده‌اند تا همین را به جهانیان اثبات کنند، انتظار فرج رویه روحانیان است و خوشا آنان که در این قافله نامشان بانام شهدا همساز شد و در نور جان دادند.

امروز همچنین شانزدهمین سالروز قمری تدفین پنج شهید گمنام در ارتفاعات بام شاهرود است، شهدایی که نامشان معلوم نبود اما سال‌ها است که شاهرودی شده‌اند فرزند انقلاب اهل دیار عاشقان و مردم متدین و خداجو … یاد این شهدا نیز در روز مظلومیت امام صادق (ع) کنار بقیع گرامی داشته می‌شود.

قدردانی از شهدا

مداحی و سخنرانی حجت‌الاسلام سعدی شاهرودی رئیس دانشگاه امام صادق (ع) از دیگر بخش‌های این یادواره معنوی است، یادواره‌ای که یکی از حضار درباره آن به خبرنگار مهر، می‌گوید: باید قدردان شهدا به‌خصوص روحانیان شهید باشیم چراکه در دو جبهه مبارزه می‌کردند نخست در جبهه عقیدتی و در برابر تبلیغات گسترده دنیا علیه جمهوری اسلامی ایران و جبهه دوم جنگ مستقیم با بعثی‌های متجاوز که از هردوی آن‌ها سربلند بیرون آمدند.

محمدرضا عرب عامری که سابقه حضور در جبهه را نیز دارد، می‌گوید: روحانیان در جبهه انگیزه و روحیه بودند تا جایی که اگر یکیشان به فیض شهادت نائل می‌شد تا زمانی که می‌شد سعی می‌کردیم به کسی اطلاع ندهیم تا در روحیه بچه‌ها خللی وارد نشود و حتی در برابر دادن خبر شهادت روحانیان مقاومت می‌کردیم و این تفاوت روحانیان با سایر شهدا بود.

رهروی راه شهدا

حاج محمد انصاری از دیگر شهروندان شاهرودی حاضر در این یادواره با بیان اینکه بهترین یادواره برای شهدا گرامی داشت یادشان و رهرویی راهشان است، می‌گوید: امروز هم مقاومت ادامه دارد اما در جبهه فرهنگی که البته بسیار دشوارتر از جنگ رزمی مستقیم محسوب می‌شود چراکه مواضع دشمنان به وضوح دیده نمی‌شود.

جوانان‌هم در این مراسم حضوری پرشور دارند یکی از همین جوانان می‌گوید: ما جنگ را ندیده‌ایم اما شنیده‌ایم و خوانده‌ایم که رشادت‌هایی از سوی شهدا و رزمندگان روحانی ما صورت گرفته است آنانی که هم در موضوع دین و عقیدتی و هم در باب مبارزه توانمند بودند و البته تأثیرگذار.

متین اسلامی می‌افزاید: پدرم روزی تعریف می‌کرد که چطور جوانان بسیجی و مسجدی با یک سخنرانی یک روحانی داوطلب حضور در جبهه می‌شدند و این نشان می‌داد که تمام تبلیغات منفی و سو دشمنان چطور با یک منبر و ۲۰ دقیقه سخنرانی به قهقرا می‌رفت و این به نظرم یکی از تأثیرات عظیم روحانیان محسوب می‌شود.

شهدای روحانی شاخص هستند

پدر شهیدان خواجه مظفری نیز معتقد است: باید قدردان شهدا باشیم چراکه هرچه داریم از همین شهدا است همین یک کلام کوتاه از پدر دو شهید گرانقدر که در روز تشییع پیکر یکی خبر شهادت دیگری را به پدرشان دادند کافی است دیگر نباید پیرمرد را بیشتر اذیت کرد.

حجت‌الاسلام سید عباس موسویان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: شهدای شاخص روحانی شاهرود و میامی در زمره مؤثر ترین شهدا هستند افرادی چون حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی که در کنار شهید بهشتی شهید شدند و یا شهدایی چون سلمانیان که نشان داد شهدای مدافع حرم از همه اقشار چون رزمنده و بسیجی و روحانی و کارگر و مدرس دانشگاه و مغازه دار و … هستند.

موسویان می‌افزاید: باید قدر این شهدا را دانست و راهشان را ادامه داد چراکه این شهدا تأثیرات شگرفی بر تاریخ انقلاب اسلامی گذاشتند.

خون شهید جریان ساز است

حجت‌الاسلام علی شکری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، خون شهید را جریان ساز دانست و گفت: راه شهید و خون شهد جریان ساز است یعنی بر جامعه‌ای تأثیر می‌گذارد و شهدای روحانی نیز از این قاعده مستثنی نبودند و با خون پاکشان سبب شدند تا راه شهادت همواره گشوده بماند.

وی می‌افزاید: شاهرود بیش از هزار و ۱۰۰ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده که بیش از ۵۰ نفرشان شهید طلبه و روحانی بودند که این نشان دهنده سهم این قشر تأثیرگذار جامعه از ایثار و شهادت دارد البته نباید نقش روحانیان در پشتیبانی جنگ، تدارکات، مقابله با تبلیغات سو دشمنان و … را نیز دست کم گرفت و لذا باید گفت روحانیان در هر جبهه‌ای از مبارزات علیه دشمنان حضور فعال داشتند.

راه شهید ادامه دارد

راه شهدا ادامه دارد این جمله‌ای است که در بین سخنان مردم و تریبون یادواره شهدای روحانی بارها اعلام می‌شود راهی که خط سرخ خون حسین (ع) را دنبال می‌کند و به معامله‌ای شیرین با خداوند متعالی می‌رسد که خریدار شهادت است در معامله‌ای شیرین به نام شهادت…

شهدای روحانی رفتند تا با خونشان راه مبارزه باقی بماند و امروز بر ما است که راه این قشر تأثیر گذار جامعه اسلامی را تداوم ببخشیم.

در پایان یاد شهید صاحبی می افتم عاشقی که شبیه معشوق شد از قدیم می‌گویند عاشق‌ها شبیه معشوق می‌شوند سال‌ها پیش وقتی به دیدار مادر این شهید روحانی شاهرودی رفتیم می‌گفت مثل مولایش حسین شهید شد چرا که از ناحیه گلو و سینه سوخته بود و دکترها آب را قدغن کرده بودند و عشق به حسین (ع) سبب شد او تشنه از دنیا برود. چقدر بزرگوارند شهدای ما.