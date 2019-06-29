ساختمان جدید فرمانداری شهرستان لنده ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید نژاد صفوی افزود: این ساختمان با زیر بنایی بالغ بر یکهزار و ۴۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع و در سه طبقه در محل فرمانداری این شهرستان در حال ساخت است.

وی بیان داشت: روند اجرایی این پروژه با حضور فرماندار این شهرستان و معاونین مدیرکل مورد ارزیابی و نظارت دقیق قرار گرفت.

نژاد صفوی اظهار داشت: این پروژه در سال ۹۳ کلنگ زنی شد و یکی از مهمترین پروژه‌های است که با توجه به نیازمندی این شهرستان لازم است که هرچه سریع‌تر به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به ضروت توسعه زیر ساختهای جاده‌ای در استان افزود: توسعه زیر ساختها در حوزه راه‌ها سبب توسعه استان می‌شود.