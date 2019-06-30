فرودگاه کیش گواهینامه فرودگاهی دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده مدیر روابط عمومی این سازمان اظهار داشت: بر اساس الزامات سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) ضمیمه چهاردهم کنوانسیون شیکاگو موسوم به انکس ۱۴، فرودگاه‌های بین المللی ملزم هستند از سازمان هواپیمایی کشوری در کشور متبوع خود گواهینامه فرودگاهی Aerodrome certificate دریافت کنند.

وی افزود: معمولاً کشورها پس از یک فرایند نسبتاً سخت گیرانه که ناظر به انطباق بخش‌هایی نظیر طراحی فرودگاه و زیرساخت ها، تسهیلات و فرایندهای عملیاتی با استانداردهای بین المللی است با ممیزی‌های برنامه ریزی شده نسبت به صدور گواهینامه فرودگاهی اقدام می‌کنند.

جعفرزاده افزود: گواهینامه فرودگاهی این اطمینان را به شرکت‌های هواپیمایی و سایر ذینفعان صنعت هوانوردی می‌دهد که فرودگاه مورد نظر ضمن پیاده سازی استاندارها و مکانیزم‌های لازم برای استمرار، عملیات ایمن را پیاده سازی کرده و در مسیر بهبود مستمر قرارد دارد به همین منظور کشورها ملزوم هستند هرجا فرودگاه‌ها دارای گواهینامه از شرائط استاندارد عدول کرده یا مکانیزم‌های استمرار را رعایت نکنند نسبت به لغو یا تعلیق گواهینامه فرودگاهی اقدام کنند.

وی ادامه داد: امروز شاهد اعطای این گواهینامه با حضور مظفری رییس سازمان منطقه آزاد کیش، دهقان معاون هوانوردی و امور بین الملل و شرفی مدیر کل دفترنظارت بر عملیات هوانوردی سازمان، توسط علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به فرودگاه کیش اعطا شد.

وی با بیان اینکه گواهینامه مذکور دارای اعتبار یکساله است، گفت: حوزه اثر این گواهینامه مربوط به ایمنی در ایرساید و سطوح پروازی و کنترل موانع در اطراف فرودگاه هاست.

