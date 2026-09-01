به گزارش خبرنگار مهر، کاپیتان ابوذر شیرودی پیش از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح پروژههای فرودگاهی کیش به مناسبت هفته دولت، با اشاره به توسعه این فرودگاه اظهار کرد: باند فرودگاه کیش از نظر استانداردهای فرودگاهی، یکی از مجهزترین، ایمنترین و بزرگترین باندها برای پذیرش هواپیماهای رده A380 است و با همکاری مجموعه فرودگاهی کیش، این زیرساخت ایجاد و به بهرهبرداری رسیده و عملیات پروازی در آن انجام میشود.
وی با اشاره به تمدید گواهینامههای فرودگاهی کیش افزود: دستیابی به این گواهینامهها حاصل برنامهریزی، بهرهگیری از نیروی انسانی کارآمد و توسعه زیرساختهای استاندارد است و بهروزرسانی مستمر گواهینامهها نیز نشاندهنده تداوم این روند در فرودگاه کیش است.
شیرودی با بیان اینکه پس از توسعه زیرساختها، فرصت بیشتری برای ورود بخش خصوصی فراهم شده است، گفت: شرکتهای هواپیمایی و سرمایهگذاران بخش خصوصی میتوانند از ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری موجود در کیش و فرودگاه این جزیره استفاده کنند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین به رونمایی از نخستین شبیهساز هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ در فرودگاه کیش اشاره کرد و گفت: سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه میتواند جایگاه کیش را در آموزش هوانوردی کشور ارتقا دهد.
وی توسعه ظرفیت سوخترسانی فرودگاه را از دیگر اقدامات زیرساختی عنوان کرد و افزود: ظرفیت ذخیرهسازی سوخت فرودگاه کیش از ۶۰۰ هزار لیتر به چهار میلیون لیتر افزایش خواهد یافت و این پروژه در حال اجراست.
شیرودی همچنین از توسعه زیرساختهای هلیکوپتری در فرودگاه کیش خبر داد و گفت: نخستین هلیپورت و مجموعه هلیکوپتری غیرنظامی کشور توسط بخش خصوصی در فرودگاه کیش احداث و به بهرهبرداری رسیده است.
وی توسعه اپرون فرودگاه را زمینهساز ایجاد ظرفیتهای جدید برای ارائه خدمات تخصصی دانست و افزود: این توسعه میتواند زمینه فعالیت در حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما و بالگرد و سایر خدمات هوانوردی را فراهم کند و به ایجاد درآمدهای پایدار برای جزیره کیش و مجموعه فرودگاه و بنادر کمک کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ایمنی پرواز، توانمندسازی فرودگاه، پایداری و توسعه همهجانبه، از اولویتهای اصلی در توسعه فرودگاه کیش است و این توسعه باید در خدمت رونق گردشگری جزیره قرار گیرد.
شیرودی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای ترمینال جدید فرودگاه کیش اظهار کرد: این فرودگاه آمادگی دارد در حوزه توسعه فناوری و ارائه خدمات هوشمند، بهعنوان یک پایلوت پیشگام شود و با بهرهگیری از فناوریهای نوین، خدماتی متناسب با جایگاه فرودگاه کیش و استانداردهای جمهوری اسلامی ایران ارائه کند.
وی در پایان با قدردانی از مجموعههای اجرایی، مشاوران، پیمانکاران، نیروهای کارگری و بخش خصوصی که در اجرای پروژههای فرودگاهی مشارکت داشتهاند، گفت: با توجه به توسعه زیرساختها، اکنون فرصت مناسبی برای ورود بیشتر بخش خصوصی به پروژهها و فرصتهای سرمایهگذاری فرودگاه کیش فراهم شده است.
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