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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

فرودگاه کیش ظرفیت تبدیل‌شدن به پایلوت فناوری‌های نوین هوانوردی را دارد

فرودگاه کیش ظرفیت تبدیل‌شدن به پایلوت فناوری‌های نوین هوانوردی را دارد

کیش- رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر زیرساخت‌های مناسب فرودگاه کیش برای توسعه صنعت هوانوردی گفت: این فرودگاه می‌تواند در حوزه توسعه فناورانه و ارائه خدمات هوشمند در کشور مطرح شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کاپیتان ابوذر شیرودی پیش از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح پروژه‌های فرودگاهی کیش به مناسبت هفته دولت، با اشاره به توسعه این فرودگاه اظهار کرد: باند فرودگاه کیش از نظر استانداردهای فرودگاهی، یکی از مجهزترین، ایمن‌ترین و بزرگ‌ترین باندها برای پذیرش هواپیماهای رده A380 است و با همکاری مجموعه فرودگاهی کیش، این زیرساخت ایجاد و به بهره‌برداری رسیده و عملیات پروازی در آن انجام می‌شود.

وی با اشاره به تمدید گواهینامه‌های فرودگاهی کیش افزود: دستیابی به این گواهینامه‌ها حاصل برنامه‌ریزی، بهره‌گیری از نیروی انسانی کارآمد و توسعه زیرساخت‌های استاندارد است و به‌روزرسانی مستمر گواهینامه‌ها نیز نشان‌دهنده تداوم این روند در فرودگاه کیش است.

شیرودی با بیان اینکه پس از توسعه زیرساخت‌ها، فرصت بیشتری برای ورود بخش خصوصی فراهم شده است، گفت: شرکت‌های هواپیمایی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توانند از ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در کیش و فرودگاه این جزیره استفاده کنند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین به رونمایی از نخستین شبیه‌ساز هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ در فرودگاه کیش اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه می‌تواند جایگاه کیش را در آموزش هوانوردی کشور ارتقا دهد.

وی توسعه ظرفیت سوخت‌رسانی فرودگاه را از دیگر اقدامات زیرساختی عنوان کرد و افزود: ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت فرودگاه کیش از ۶۰۰ هزار لیتر به چهار میلیون لیتر افزایش خواهد یافت و این پروژه در حال اجراست.

شیرودی همچنین از توسعه زیرساخت‌های هلیکوپتری در فرودگاه کیش خبر داد و گفت: نخستین هلی‌پورت و مجموعه هلیکوپتری غیرنظامی کشور توسط بخش خصوصی در فرودگاه کیش احداث و به بهره‌برداری رسیده است.

وی توسعه اپرون فرودگاه را زمینه‌ساز ایجاد ظرفیت‌های جدید برای ارائه خدمات تخصصی دانست و افزود: این توسعه می‌تواند زمینه فعالیت در حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما و بالگرد و سایر خدمات هوانوردی را فراهم کند و به ایجاد درآمدهای پایدار برای جزیره کیش و مجموعه فرودگاه و بنادر کمک کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ایمنی پرواز، توانمندسازی فرودگاه، پایداری و توسعه همه‌جانبه، از اولویت‌های اصلی در توسعه فرودگاه کیش است و این توسعه باید در خدمت رونق گردشگری جزیره قرار گیرد.

شیرودی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های ترمینال جدید فرودگاه کیش اظهار کرد: این فرودگاه آمادگی دارد در حوزه توسعه فناوری و ارائه خدمات هوشمند، به‌عنوان یک پایلوت پیشگام شود و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، خدماتی متناسب با جایگاه فرودگاه کیش و استانداردهای جمهوری اسلامی ایران ارائه کند.

وی در پایان با قدردانی از مجموعه‌های اجرایی، مشاوران، پیمانکاران، نیروهای کارگری و بخش خصوصی که در اجرای پروژه‌های فرودگاهی مشارکت داشته‌اند، گفت: با توجه به توسعه زیرساخت‌ها، اکنون فرصت مناسبی برای ورود بیشتر بخش خصوصی به پروژه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری فرودگاه کیش فراهم شده است.

کد مطلب 6934134

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