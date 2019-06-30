تشخیص خطر سکته مغزی و حمله قلبی با استفاده از خمیر دندان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر «آنتونی داونپورت» از بخش پزشکی دانشگاه کمبریج انگلیس می گوید: «سدیم فلوراید که معمولاً در خمیردندان یافت می شود به ترکیبات کلسیم در مینای دندان ما می چسبد.»

وی در ادامه افزود: «به همین شیوه، در تزریق سدیم فلوراید به افراد این ماده معدنی به مناطق ناپایدار کلسیمی در شریان ها نیز می چسبد.»

در حقیقت این روش جدید تشخیص تنها سکوی تصویربرداری است که می تواند بصورت غیرتهاجمی مراحل اولیه کلسیمی شدن در شریان ها را تشخیص دهد.

اکنون محققان دانشگاه کمبریج ادعا می کنند که یک اسکن ارزان قیمت و آسان می تواند روشی را که پزشکان از طریق آن افراد در معرض خطر سکته مغزی و حمله قلبی را تشخیص می دهند، تغییر دهد.

محققان معتقدند که با استفاده از ماده ای که معمولاً در خمیردندان یافت می شود می توان مناطق پرخطر را در رگ ها تشخیص داد. در این روش سدیم فلوراید که با مقدار کمی ردیاب رادیواکتیو همراه است به بیمار تزریق می شود. سپس سدیم فلوراید به هر کلسیم ناپایداری که در شریان ها وجود داشته باشد، متصل می شود.

کلسیم یک ترکیب اساسی در رسوبات چربی شناخته شده به نام پلاک است که عامل سخت شدن رگ ها در بیماری است که به عنوان تصلب شریان شناخته می شود. تصلب شریان یک بیماری بالقوه کشنده است که در آن شریان ها توسط تشکیل رسوبات چربی که به آنها پلاک می گویند، مسدود می شود.

این پلاک ها باعث می شوند که شریان ها سخت و باریک شوند و در نتیجه جریان خون محدود شود؛ همچنین در صورتی که پارگی صورت بگیرد یک لخته خونی جریان خون به قلب را مسدود می کند و باعث بروز حمله قلبی و یا سکته مغزی می شود.

زمانی که این رسوبات ناپایدار شوند می توانند منجر به ایجاد لخته های خونی شوند و مشکلاتی به صورت حمله قلبی و یا سکته مغزی ایجاد کنند.