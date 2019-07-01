برپایی نمایشگاه صنایع دستی سراب سرین در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر صبح امروز دوشنبه در نشست شورای اداری که در فرمانداری کرمانشاه برگزار شد ابراز داشت: تحریم ها باعث شده شرایط اقتصادی سختی رقم بخورد.

وی افزود: در این شرایط با تکیه بر اصل وحدت و اطاعت از رهبری و همچنین حمایت از دولت و تکیه بر شعار رونق تولید با کار مضاعف می توانیم موجبات امید را برای مردم فراهم کرده و نابودی دشمن را رقم بزنیم.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به بارندگی‌های خوبی که در بهار امسال داشتیم گفت: این بارندگی‌ها سبب شده پوشش گیاهی خوبی در مراتع و جنگل‌های داشته باشیم.

وی بیان داشت: روزانه چندین آتش‌سوزی در سطح مراتع و جنگل ها داریم که لازم است رسانه ها در این زمینه با اطلاع رسانی کمک کنند تا مردم و کسانی که در مراتع و جنگل ها حضور می یابند با روشن کردن آتش سبب نابودی فضای سبز نشوند.

رنجبر تاکید کرد: تا پایان فصل گرما همه دستگاه های مربوطه از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، نیروهای نظامی و انتظامی در آمادا باش کامل باشند.

وی گفت: شعار اصلی امسال اشتغال و رونق تولید است که برای رسیدن به خودکفایی و حل مشکل بیکاری باید نگاه ویژه ای به آن داشته باشیم تا شاهد کاهش بیکاری باشیم.

فرماندار کرمانشاه اذعان داشت: در این شرایط که ورود سرمایه گذاران به استان رقم خورده است باید تلاش کنیم تا شرایطی فراهم شود که زمینه ماندگاری سرمایه‌گذاران در استان مهیا شود.

وی تصریح کرد: ضمن نگه داشتن حرمت سرمایه‌گذاران باید مدیران پا به پای آنها حرکت کنند و زمینه تسهیلگری برای کسب مجوز آنها را رقم بزنند.

رنجبر در ادامه از تاقبستان به عنوان یکی از ظرفیت های مهم در بحث گردشگری نام برد و بیان داشت: همه باید تلاش کنیم تا ساماندهی طرح جامع گردشگری تاق بستان شتاب بیشتری بگیرد و در این زمینه مطالبه گر باشیم.

وی با بیان اینکه جشنواره ملی پویانمایی از ۱۸ تا ۲۱ تیرماه در استان کرمانشاه اجرا خواهد شد، افزود: این طرح با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و شادابی برگزار می شود که ضروری است همه دستگاهها در این زمینه مشارکت داشته باشند.

فرماندار کرمانشاه همچنین گفت: نمایشگاه صنایع دستی سراب سرین نیز به زودی برپا خواهد شد.

وی با بیان اینکه امیدواریم سراب نیلوفر با ورود بخش خصوصی رونق بگیرد و شاهد راه اندازی امکانات تفریحی و توریستی در این منطقه باشیم، بیان داشت: برای احیای سراب یاوری نیز آمادگی داریم که بخش خصوصی ورود پیدا کند.