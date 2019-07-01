ویژه برنامه های زیر سایه خورشید در ۷ کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حجت گنابادی نژاد در نشست خبری که به منظور تشریح برنامه‌های دهه کرامت آستان قدس رضوی برگزار شد، اظهار کرد: مأموریت محوری در دهه کرامت, توجه به سنت و سیره رضوی با شعاری محوری "خدمت کریمانه و مهربانی به رسم اهل بیت علیهم السلام" است و امسال برای دومین سال است که این شعار به عنوان شعار ملی برای دهه کرامت در نظر گرفته می‌شود.



وی افزود: مجموعه برنامه‌های دهه کرامت در چند محور اصلی برنامه ریزی می‌شود که نخستین محور، حرم است سپس برنامه‌ها در گستره مشهد الرضا قرار دارند که ۹ برنامه نیز برای این محور در نظر گرفته شده است.همچنین با توجه تاکید ویژه تولیت آستان قدس رضوی سعی می‌کنیم که در این دهه کمک کنیم که شرایط متفاوتی را برای ظهور و بروز مشهدی‌ها به حرم داشته باشیم.



رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی تصریح کرد: از جمله برنامه‌های این دهه می‌توان به مراسم ویژه گلباران حرم حضرت امام رضا علیه السلام در ابتدای دهه کرامت و مراسم ویژه گلباران حرم حضرت رضا در روز تولد اشاره کرد که امیدواریم یکی از میثاق‌های بزرگ و جلوه‌های بروز و ظهور ارادت به حضرت رضا علیه السلام در این روز اتفاق بیافتد.



گنابادی نژاد ادامه داد: علاوه بر این در سطح کشور ۱۳ ویژه برنامه داریم که یکی از آنها "رواق رضوی" است که ایجاد ایستگاه با محوریت کتاب خوانی خواهد بود و حداقل در هر استان یک ایستگاه خواهیم داشت، ویژه برنامه زیر سایه خورشید در هفت کشور خارجی و دو هزار نقطه کشور، پویش مطالعاتی به عنوان مسابقه کتاب خوانی ملی، برنامه "یا معین الضعفا" و مراسم اعطا جهیزیه به ۷۲۰ زوج نیازمند از جمله برنامه‌های دهه کرامت آستان قدس رضوی است.