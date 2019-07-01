تأمین هزینه رهن فضای استقرار شتاب دهنده ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، دکتر علی وحدت امروز در برنامه زنده «طلوع» شبکه چهار سیما در خصوص حمایت‌های این صندوق از شرکت‌های دانش بنیان و فناور عنوان کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی چهار دسته خدمات شامل تسهیلات، توانمندسازی، سرمایه‌گذاری و ضمانت‌نامه به این شرکت‌ها ارائه می‌کند که هر کدام از اینها شامل زیرمجموعه‌هایی است.

وی با اشاره به اینکه بخش سرمایه‌گذاری در صندوق نوآوری و شکوفایی جوان است، افزود: سرمایه‌گذاری در زیست‌بوم فناوری و نوآوری بسیار مهم است. برای این بخش برنامه صندوق ورود غیر مستقیم به سرمایه‌گذاری است. چرا که بازیگران فعالی که بتوانند سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر انجام دهند، بسیار کم هستند. در این راستا صندوق‌های جسنورانه بورسی راه اندازی شده اند.

وحدت در رابطه با سازوکار اجرایی صندوق‌های جسورانه بورسی نیز گفت: در حال حاضر تعدادی از این صندوق‌ها شکل گرفته و مشغول فعالیت هستند. این صندوق‌ها یکی از بازیگران این اکوسیستم هستند که با رویکرد سودآوری بالا در بورس شکل گرفته‌اند.

برای شتاب دهنده‌ها بسته‌های حمایتی بسیاری در نظر گرفته‌ایم

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، اظهار کرد: سعی کرده‌ایم که در بخش‌های مختلف حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی را گسترش دهیم؛ به عنوان مثال شتاب دهنده‌ها نهادی هستند که در زیست بوم فناوری و نوآوری بسیار مهم هستند چرا که ایده‌ها، هسته فناورانه‌اند؛ لذا برای شتاب دهنده‌ها نیز بسته‌های حمایتی بسیاری در نظر گرفته‌ایم؛ از کمک به تامین هزینه رهن فضای استقرار گرفته تا تسهیلات ارزان قیمت برای خرید تجهیزات. نکته قابل توجه اینکه این تسهیلات سقفی نداشته و به نیاز شتاب دهنده‌ها بستگی دارد.

وی ادامه داد: در واقع مجموع خدمات صندوق برای این است که فعالیت در حوزه شتاب دهنده‌ها را سودآورتر کنیم تا بخش خصوصی تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این بخش پیدا کند. از همین رو در سال جاری صندوق نوآوری و شکوفایی ۲۵ برابر پنج سال گذشته برای حوزه توانمندسازی بودجه در نظر گرفته است، به این معنی که ما برای سال ۹۸ حدود ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت حمایت بلاعوض برای توانمندسازی شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته شده است.

وحدت با اشاره به اینکه بسته‌های حمایتی بخش توانمندسازی بسیار است، عنوان کرد: در بحث توانمندسازی ما برای تقویت صادرات، تقویت بنیه شرکت‌ها و… بسته‌های مختلفی را در نظر گرفته‌ایم. لازم به ذکر است که تمام حمایت‌های حوزه توانمندسازی بلاعوض بوده و برای رفع نیاز شرکت‌ها و توانمند کردن آنها به وجود آمده است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در پایان تاکید کرد: سعی کرده‌ایم که حضور فعال‌تری در این زیست بوم داشته باشیم. از همین رو در برخی حوزه‌ها که نیاز کشور بود، به دنبال شرکت‌ها رفتیم. علاوه بر این در حوزه‌هایی که به فناوری‌های آینده مربوط می‌شود نیز ورود پیدا کرده‌ایم، چرا که اگر امروز به فکر این حوزه‌ها نباشیم در آینده از دنیا عقب می‌مانیم، لذا امید داریم که فعالان این زیست بوم نیز نقش خود را به درستی بازی کرده و برای رشد و پیشرفت خود و استفاده از تسهیلات صندوق به ما مراجعه کنند.