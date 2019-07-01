بارش های تابستانه هوای مازندران را بهاری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش‌های پراکنده و نسبتاً شدید تابستانه و نفوذ سامانه بارشی که از عصر یکشنبه در مازندران حاکم شد، وضعیت جوی این استان را بهاری و معطر کرده است.

نفوذ سامانه بارشی و بارندگی‌های نسبتاً شدید سبب کاهش بیش از ۱۰ درجه‌ای دما در استان مازندران شد و گرما و دم هوا را در این استان کاهش داد. بارندگی‌های نسبتاً شدید در مناطق مختلف مازندران در اولین ماه تابستان، اگرچه سبب شادی و شعف کشاورزان و مردمان این دیار شده است اما آبگرفتگی معابر و بالاآمدن سطح آب رودخانه را در گوشه و کنار استان در برداشته است.

مدیریت بحران استانداری مازندران نیز با صدور اطلاعیه ای از مردم و مسافران خواست تا از اطراق در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنند و وقوع آبگرفتگی و سیلاب را در برخی مناطق محتمل دانست.

هواشناسی مازندران برای روز سه شنبه نیز وضعیت جوی ابری همراه با بارندگی و وزش باد در استان پیش بینی کرده است.