محمدحسین تقدیسی لاریجانی، دانش‌آموز قائم‌شهری، با کسب رتبه چهارم آزمون سراسری ۱۴۰۵ در گروه علوم انسانی، یکی از رتبه‌های برتر کشور شد و از تمرکز خود بر کتاب‌های درسی به عنوان مهم‌ترین شیوه آمادگی برای کنکور سخن گفت.

تقدیسی لاریجانی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نحوه مطالعه برای آزمون سراسری اظهار کرد: در دوران آمادگی برای کنکور، بیشترین تمرکزم روی کتاب‌های درسی بود و این کتاب‌ها را به عنوان منبع اصلی مطالعه و آمادگی خود قرار دادم.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از رتبه‌های برتر و نخبگان علمی کشور افزود: حمایت جدی از رتبه‌های برتر می‌تواند در تصمیم آنان برای ادامه تحصیل در داخل کشور تأثیرگذار باشد و زمینه ماندگاری دانشجویان مستعد در کشور را فراهم کند.

این رتبه برتر کنکور ادامه داد: امسال شنیده‌ام رئیس دانشگاه تهران اعلام کرده است رتبه‌های زیر ۵۰ و در برخی رشته‌ها رتبه‌های زیر ۱۰۰، در صورت انتخاب دانشگاه تهران برای ادامه تحصیل، از حمایت‌های ویژه برخوردار خواهند شد.

تقدیسی لاریجانی با بیان اینکه چنین حمایت‌هایی می‌تواند برای دانشجویان مفید باشد، گفت: فراهم شدن شرایط مناسب برای تحصیل و حمایت از دانشجویان برتر می‌تواند انگیزه آنان را برای ادامه مسیر علمی در داخل کشور افزایش دهد.

وی درباره انتخاب رشته دانشگاهی نیز اظهار کرد: احتمال زیادی دارد رشته حقوق را انتخاب کنم، اما هنوز درباره دانشگاه محل تحصیل به تصمیم نهایی نرسیده‌ام و در حال بررسی و مقایسه دانشگاه تهران و دانشگاه امام صادق هستم.

محمدحسین تقدیسی لاریجانی از شهرستان قائم‌شهر در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ موفق به کسب رتبه چهارم کشوری در گروه علوم انسانی شد.