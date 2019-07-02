کشف گاز عصبی سارین در فیس بوک/ ساختمانها تخلیه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، چهار ساختمان متعلق به فیس بوک که در آنها عملیات دریافت و بررسی بسته‌های پستی انجام می‌شود، تخلیه شده اند. این درحالی است که طی یک فرایند روتین کنترل، یک بسته پستی حاوی گاز عصبی سارین کشف شد.

به گفته آنتونی هریسون سخنگوی فیس بوک، مقامات این سایت را قرنطینه کرده و مشغول آزمایش‌های بیشتر هستند. این درحالی است که ساختمان‌های مذکور در نزدیکی مقرهای اصلی شرکت فیس بوک قرار دارند.

هریسون در ادامه این بیانیه نوشت: در حال حاضر هنوز هیچ نشانه‌ای از تأثیر گذاری این گاز عصبی در افراد مشاهده نشده است.

این درحالی است که FBI نیز مشغول تحقیقات در این باره است. طبق گفته مرکز فدرال کنترل و پیشگیری بیماری‌ها سارین یک جنگ افزار شیمیایی است که بدون رنگ، بو و طعم و شفاف است. این گاز عصبی در محیط تبخیر می‌شود و طی چند ثانیه تأثیرگذاری آن در افراد مشخص می‌شود.

یک قطره از این گاز عصبی روی پوست به تعریق و انقباض ماهیچه‌ای منجر می‌شود. چنانچه انسان در معرض دوز بالایی از این ماده قرار گیرد دچار فلج و اختلال در تنفس می‌شود که مرگ را در پی دارد.