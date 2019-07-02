تهاتر گاز و کالا با ارمنستان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان امروز (سه شنبه ۱۱ تیر) در نشست رسمی شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان، سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران را توسعه روابط با کلیه کشورها به ویژه کشورهای همسایه اعلام کرد و گفت: ارتباط مناسب و خوب سیاسی بین دو کشور ایران و ارمنستان قطعاً هم گرایی قابل توجهی را بین کشورهای منطقه ایجاد می‌کند. این در حالی است که این اجلاس در شرایطی برگزار می‌شود که ارتباط بین ایران و ارمنستان در عالی‌ترین شرایط خود قرار دارد تا جایی که طی ماههای اخیر شاهد ارتباط بین مقامات عالی رتبه دو کشور و عقد تفاهم نامه‌ها و توافقنامه‌های ارزشمندی بین دو کشور بوده ایم.

به گفته این مقام مسئول هر چند که ارتباط بین ایران و ارمنستان در شرایط کنونی مطلوب است، اما پتانسیل توسعه این ارتباطات به حد عالی‌ترین سطح وجود دارد چرا که این دو کشور سابقه تاریخی و پیوندهای مستحکم اجتماعی زیادی داشته و شرایط کنونی متناسب با این ارتباط دو طرفه نیست.

وی با بیان اینکه از زمان عهده دار شدن مسئولیت کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ارمنستان از اجلاس دهم به بعد برنامه ریزی های فراوانی انجام شده است، اظهار داشت: بر اساس تلاش‌های انجام شده قصد داریم تا با همکاری دو طرفه ایران و ارمنستان و همچنین با تکیه بر واقعیت کشور ارمنستان در جغرافیای سیاسی منطقه اوراسیا موضوعات مطرح شده در این کمیسیون‌های مشترک را پیگیری و عملیاتی کنیم.

وزیر نیرو با اشاره به اهم همکاری‌های دو جانبه ایران و ارمنستان، اجرای خط سوم انتقال برق، امضای تفاهم نامه برای ایجاد کریدور ۴ چهارچانبه برق شمال – جنوب، توافق برای همکاری در زمینه کریدور جاده‌ای و ریلی، توسعه همکاری‌های بهداشتی و همچنین هماهنگی برای برگزاری همایش‌ها را از جمله اقدامات مثبتی دانست که تاکنون بین ایران و ارمنستان شکل گرفته است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم میزان تبادل انرژی الکتریکی بین ایران و ارمنستان را ۳۵۰ مگاوات عنوان کرد و افزود: در راستای توسعه ارتباطات خود با ارمنستان خط سوم را با ظرفیت انتقال ۷۰۰ مگاوات برق در دست اجرا داریم که با تکمیل آن تا سال ۲۰۲۰ میلادی ظرفیت تبادل بین دو کشور به بیش از هزار مگاوات خواهد رسید.

به گفته اردکانیان، نیروگاه برق آبی ۱۰۰ مگاواتی در ارمنستان احداث شده است که این نیروگاه با استفاده از سرمایه بخش خصوصی ارمنستان و سایر علاقه مندان احداث خواهد شد و برق تولیدی آن با نرخ تضمینی توسط ایران انجام می‌شود. از سوی دیگر قصد داریم تا مذاکرات چهارجانبه بین معاونان و وزرای ایران، ارمنستان، گرجستان و روسیه را تحت عنوان کریدور شمال – جنوب برای ارتباطات در حوزه برق ادامه دهیم.

وی یکی از توافقات انجام شده در این اجلاس را همکاری ارمنستان به منظور کنترل کیفیت هر چه سریع‌تر آب در بخش بالادستی رودخانه مرزی ارس اعلام کرد و اظهار داشت: از آنجایی که ایران در حوزه صادرات گاز به ارمنستان فعال است این کشور در مواقع ضروری می‌تواند در مقابل صادرات گاز به ایران برق صادر کند. این در حالی است که ظرفیت انتقال گاز از ایران به ارمنستان و همچنین قابل افزایش است. از سوی دیگر توافق شد تا موافقات چند جانبه برای افزایش صادرات گاز و تهاتر آن با کالا نیز انجام شود.

به گفته این مقام مسئول کارگروه مشترکی در بخش صنعت، معدن و تجارت بین ایران و ارمنستان تشکیل شده است که هر شش ماه یک بار برگزار خواهد شد که با توجه به موافقتنامه اقتصادی اوراسیا همایش مشترک تجاری برگزار می‌شود تا زمینه تبادل کالا به کالا صورت گیرد و همچنین قرار است سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران با همتایان ارمنی خود پروژه‌های مشترکی را تعریف و اجرا کند.

اردکانیان همچنین به نصب سیستم اولیه تبادل الکتریکی بین ایران و ارمنستان اشاره کرد و ادامه داد: اتاق‌های بازرگانی دو کشور تصمیم‌هایی در راستای نصب سیستم اولیه تبادل الکتریکی در گمرک مد نظر دارند و تفاهم نامه‌هایی در زمینه استاندارد نیز امضا کردند که مورد تأیید قرار گرفت.

وی با اشاره به ظرفیت گردشگری بین دو کشور توضیح داد: قرار است از ظرفیت قابل توجه گردشگری در مناطق آزاد ایران و ارمنستان استفاده شود و ارمنستان اعلام آمادگی کرده است که در این راستا همایش‌هایی را برگزار کند.

وزیر نیرو از آمادگی ایران برای ساخت پالایشگاه‌های نفتی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار بشکه در ارمنستان خبر داد و گفت: ساخت این پالایشگاه‌ها در ارمنستان از جهت توسعه همکاری‌های تجاری قابل توجه است و از سوی دیگر ایران برای تأمین برخی از اقلام از ارمنستان می‌تواند در قالب تهاتر به تشکیل کمیته‌ای در این زمینه بپردازد.

اردکانیان از آمادگی ایران برای تأمین داروی مورد نیاز ارمنستان خبر داد و تصریح کرد: ایران می‌تواند داروهای با کیفیت با قیمت مناسب مشروط به ارائه تسهیلات لازم از سوی طرف ارمنی برای ساخت محصولات دارویی ایران در آن کشور ارائه دهد.

این مقام مسئول با اشاره به همکاری در حوزه حمل و نقل هوایی بین ایران و ارمنستان توضیح داد: توافق شده است تا در هفته ۵۰ پرواز به مقصد این کشور انجام شود این در حالی است که تنها ۶ پرواز به مقصد ارمنستان حرکت می‌کند و از آنجایی که شرکت هواپیمایی ماهان در فهرست تحریم آمریکا قرار دارد لازم است تا یک شرکت هواپیمایی دیگر در این حوزه معرفی شود.

وی در پایان یکی از حوزه‌هایی که بین ایران و ارمنستان مورد بررسی قرار گرفته است را همکاری‌های بانکی اعلام کرد و گفت: تبیین نقش همکاریهای بانکی می‌تواند در توسعه ارتباطات و اقتصادی و تجاری دو کشور مؤثر باشد. همچنین می‌توانیم در راستای کاهش مشکلات این حوزه از ارزهای محلی در مرادوات بانکی استفاده کنیم.