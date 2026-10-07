به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارخانه صنایع سرگرمی مهوا، در پی موضع‌گیری‌های مهدی جعفری جوزانی، تهیه‌کننده انیمیشن سینمایی «نگهبانان خورشید» در سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، با صدور پیامی از رویکرد انقلابی و اجتماعی وی تجلیل کرد.

سردار کارگر در این پیام، ضمن اشاره به اهمیت پاسداشت جایگاه ایثارگران و شهدای عزیز، اقدامات و سخنان مهدی جعفری جوزانی را فراتر از تخصص‌های هنری، برخاسته از تعهد، ایمان و شجاعت دانسته است.

در بخشی از پیام رئیس بنیاد حفظ آثار آمده است: در مسیر پاسداشت نام و جایگاه ایثارگران، با چهره‌هایی روبه‌رو هستیم که میراث شهدا را بازشناسی می‌کنند؛ اما گاه سخنانی شنیده می‌شود که با تعهد و شجاعت گره خورده است.

رئیس بنیاد حفظ آثار، این نوع «جسارت در مسیر حق» را الگویی برای فعالیت‌های هنری و رسانه‌ای کشور دانست و تأکید کرد: صداقت در بیان و صراحت در مطرح کردن مواضع انقلابی، دقیقاً همان چیزی است که برای حفظ شکوه این مسیر به آن نیاز داریم.

مهدی جعفری جوزانی در جریان نشست خبری این اثر در جشنواره فیلم کودک، با رویکردی مسئولانه خواستار توجه ویژه به فرزندان شهدا و همراهی با این سرمایه‌های اجتماعی کشور شده بود که با واکنش نهادهای متولی و جامعه هنری مواجه شد.

در پایان این پیام، سردار کارگر با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این مسیر آگاهانه، بر اهمیت این رویکرد در تبیین جایگاه مقدس خانواده‌های شهدا تأکید کرد.

متن این پیام به ‌این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ»

در مسیر پاسداشت نام و جایگاه ایثارگران و شهدای عزیز، همواره با چهره‌هایی روبه‌رو بوده‌ایم که با تخصص خود، میراث شهدا را بازشناسی می‌کنند؛ اما گاه، سخنانی شنیده می‌شود که فراتر از تخصص، باتعهد، ایمان و شجاعت گره خورده است.

پیرو اظهارات متعهدانه جناب آقای مهدی جعفری جوزانی در جریان جشنواره فیلم کودک و نوجوان، که در آن با نگاهی مسئولانه، به تبیین جایگاه و تعهدات اجتماعی در قبال فرزندان شهدا پرداختند، این بنیاد بر حقانیت و اهمیت این موضع‌گیری تأکید می‌ورزد.

ما در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، این نوع رویکردِ جسارت در مسیر حق را الگویی برای فعالیت‌های هنری، رسانه‌ای و اجتماعی می‌دانیم. صداقت در بیان و صراحت در مطرح کردنِ مواضع انقلابی، دقیقاً همان چیزی است که برای حفظ شکوه این مسیر به آن نیاز داریم.

از جناب آقای جعفری جوزانی به جهت این نگاهِ وظیفه‌شناسانه ارزشمندشان در فضای هنری و رسانه‌ای، قدردانی نموده و امیدواریم این مسیرِ آگاهانه، راهگشای مسیرهای بزرگتری در جهت تبیین جایگاه مقدس خانواده‌های شهدا باشد.»