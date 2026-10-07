به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان غروب چهارشنبه در جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در فرمانداری شهرستان سمنان، بیان کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد زمانی اثرگذار هستند که در کنار دریافت مجوز، مسئولیت و کار مشخص داشته باشند و از ظرفیت تخصصی آنها در حل مسائل شهرستان استفاده شود.

وی با اشاره به اجرای سرشماری نفوس و مسکن از ابتدای آبان‌ماه، خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی و مردم برای ثبت دقیق اطلاعات شد و افزود: اطلاعات صحیح می‌تواند جایگاه واقعی شهرستان سمنان را در برنامه‌ریزی‌های آینده مشخص کند.

فرماندار سمنان با اشاره به موضوع صدور پروانه فعالیت انجمن اوتیسم سمنان، راه‌اندازی و تکمیل مدرسه ویژه این کودکان را از نیازهای مهم خانواده‌ها عنوان کرد و گفت: طبق برنامه اعلام‌شده، مدرسه اوتیسم سمنان باید در آبان‌ماه به بهره‌برداری برسد.

صمیمیان فعالیت انجمن‌ها و مؤسسات غیردولتی را بخشی از ظرفیت جامعه برای مشارکت در امور مختلف دانست و افزود: این مجموعه‌ها باید از حالت صرفاً عنوان و رزومه خارج شده و به سمت فعالیت واقعی و اثرگذاری اجتماعی حرکت کنند.

وی با اشاره به ضرورت استفاده دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، خواستار تعریف پروژه و مسئولیت مشخص برای انجمن‌های تخصصی شد و گفت: دستگاه‌ها باید متناسب با تخصص و توانمندی هر مجموعه، از ظرفیت آن در اجرای برنامه‌ها استفاده کنند.